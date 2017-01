Bijna een derde heeft genoeg van zijn baan

Veel Nederlanders zijn van plan om te gaan 'job hoppen' dit jaar. Bijna een derde van de Nederlanders heeft genoeg van zijn huidige werk en verandert dit jaar van baan of gaat op zoek naar een nieuwe. Meer dan de helft hiervan geeft er niet om als dit in een andere branche is.

Ook populair is het om 'eigen baas’ te worden. Bijna een kwart van de mensen die wil veranderen van baan wil ZZP’er of zelfstandig ondernemer worden. „Vaak is de zekerheid van een vaste baan het argument om te blijven zitten, maar door verbeterde economische tijden in Nederland komen werknemers weer in beweging”, stelt pensioenuitvoerder BeFrank die onderzoek liet uitvoeren naar de baanwensen van werkend Nederland.

Eigen baas

Het merendeel van de mensen (63 procent) die concrete plannen heeft om van baan te wisselen, wil in loondienst blijven werken. Vooral mannen onder de 40 jaar zijn degenen die als zelfstandige aan de slag willen gaan. Na deze leeftijd daalt de interesse om een eigen bedrijf te starten aanzienlijk. Ook voor vrouwen blijkt deze optie minder interessant.

En of ze nu willen of niet, ruim 55 procent vermoedt zijn of haar huidige baan in 2017 te behouden.