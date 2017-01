Belastingdienst onder vuur: ‘continuïteit in gevaar’

Door een recente reorganisatie van de Belastingdienst, waarbij vijfduizend werknemers moesten vertrekken, is de continuïteit van de fiscus in gevaar gekomen. Dat is het oordeel van een commissie die onderzoek heeft gedaan naar het proces rondom de hervorming.

Dit maakte de commissie vrijdag bekend. Er moeten snel veranderingen komen binnen de organisatie en het toezicht moet ook verbeteren. Als dat niet het geval is, kan het innen van de belastingen in gevaar komen.

Uit de hand gelopen

Volgens de onderzoekers, waaronder Hans Borstlap en Tjibbe Joustra, was de vertrekregeling een onbeheerst proces. De kosten waren veel hoger dan verwacht, bovendien moesten er meer medewerkers ontslagen worden of binnen de Belastingdienst een nieuwe functie vinden. De baas van de Belastingdienst stapte al eerder deze maand op vanwege de kwestie.

In hun rapport schrijven ze verder dat de Belastingdienst veel te zelfstandig werkt. Er is sprake van „informele communicatie en besluitvorming”. Er was geen behoefte om heldere afspraken te maken met staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën), „terwijl de ambtelijke en politieke leiding daar evenmin op hebben aangestuurd”. Verder constateren de onderzoekers dat de Belastingdienst over onvoldoende goede mensen en middelen beschikt om de hervormingen door te voeren. Ook is de afstand tussen de top en de werkvloer te groot.

Aan de tand voelen

Diverse politieke partijen hebben inmiddels geschokt gereageerd op het rapport en willen zo snel mogelijk VVD-staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) erover aan de tand voelen. Wiebes is verantwoordelijk voor de Belastingdienst.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemt de conclusies „meer dan ernstig” en wil een uitgebreid debat met Wiebes. Steven van Weyenberg van D66 wil Wiebes volgende week tijdens het vragenuurtje aan de tand voelen. „Dit wordt ab-so-luut vervolgd”, zegt hij stellig.

Volgens Farshad Bashir (SP) is het vooral belangrijk dat de ontstane vacatures zo snel mogelijk worden vervuld. „Wiebes wordt op 15 maart sowieso weggestuurd.” Kamerlid Ed Groot van regeringspartij PvdA merkt op dat er „duidelijke grote fouten zijn gemaakt” en vindt dat de aanbevelingen van de commissie „voortvarend moeten worden uitgevoerd.”

Reactie Wiebes

Vrijdagavond laat de staatssecretaris weten dat de continuïteit van het werk van de fiscus is gewaarborgd. Ook is de belastinginning volgens Wiebes niet in gevaar is geweest. Dit jaar krijgt de Belastingdienst er 1300 nieuwe werknemers bij.

Wel zegt de bewindsman geschrokken te zijn van de resultaten van het rapport en de ,,hardnekkige cultuur" van informele besluitvorming bij de Belastingdienst. Dat heeft hij ,,onderschat''. De staatssecretaris van Financiën zegt dat het niet uitgesloten kan worden dat nog een keer dingen mis gaan. ,,We weten ook wel dat het niet in een keer goed gaat. Als het niet goed gaat is er maar een recept: dat is doorzetten."