Angst bij moskeeën: 'Ouderen en vrouwen blijven weg'

Naar aanleiding van de schietpartij in een moskee in Quebec (Canada), waarbij zes mensen om het leven kwamen en er ook nog eens acht gewond raakten, zijn er enkele moskeeën in Nederland ook op hun hoede. Hoewel er allerminst een concrete bedreiging is, blijven er toch mensen weg uit de gebedshuizen.

Verdrietig en boos

„We krijgen veel mailtjes en telefoontjes. De mensen zijn erg verdrietig en boos", vertelt Rachid Abouhrait, bestuurslid van de Blauwe Moskee in Amsterdam tegenover de NOS. „Vooral ouderen en vrouwen blijven weg."

Samen met de Essalammoskee in Rotterdam, As-Soennah Moskee in Den Haag en Moskee Omar Al Farouq in Utrecht doet de Blauwe Moskee voorlopig zijn deuren dicht tijdens het gebed. „We doen dit om onze bezoekers een veilig gevoel te geven."

Andere incidenten

Ook het Amsterdamse gemeenteraadslid Sofyan Mbarki (PvdA) geeft aan geschrokken te zijn. Hij refereert aan het feit dat de schietpartij in Quebec niet het eerste incident is geweest. „We moeten het zien in het licht van de afgelopen weken: een islamitische school in Noord die beschoten is, het debat in De Balie waar iemand opriep tot een moslimquotum en Trump met zijn moslimban. Het slechte veiligheidsgevoel wordt door deze dingen wel steeds reëler."

Saïd Bouharrou, van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, is het niet eens met het besluit van de vier moskeeën. „De zorgen zijn er absoluut, alleen we moeten er goed mee om gaan. Daadwerkelijk de deuren sluiten is iets waarmee je tegemoet komt aan angst."

Extra aandacht

Tijdens de preek van komende vrijdag in de Blauwe Moskee zal er extra aandacht besteed worden aan de angst van de bezoekers en de dreiging.