150 vrouwen voorlopig niet zwanger door ivf-blunder

Door de fout die een medewerker van het ivf-laboratorium van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) maakte, moeten 150 vrouwen hun kinderwens uitstellen. Zij moeten in elk geval nog een maand wachten tot het laboratorium weer opengaat, schrijft het Algemeen Dagblad.

Lees ook: UMC Utrecht maakte mogelijk fouten met zaadcellen

In eerste instantie ging het om 26 stellen die de schrik van hun leven kregen, toen zij vorige week gebeld werden door het UMCU met de boodschap dat er mogelijk sperma verwisseld was in het ivf-laboratorium. Een medewerker werkte anderhalf jaar lang niet volgens de standaardprocedure, waardoor mogelijk de zaadcellen van verkeerde mannen werd gebruikt bij de bevruchting van de eicellen.

Vier weken

Eerder werd bij 84 vrouwen de vruchtbaarheidsbehandeling al opgeschort, inmiddels is dit aantal dus opgelopen tot 150. Niet alleen patiënten van het UMCU zijn de dupe, maar ook patiënten van vier omliggende ziekenhuizen die gebruikmaken van het ivf-laboratorium. Vrouwen die al zijn begonnen met hormoonstimulatie worden wel geholpen.

De ziekenhuizen gaan ervan uit dat het lab over vier weken weer open gaat. Wie dan voorrang krijgt, kan het UMCU nog niet zeggen. Patiënten vrezen dat het nog maanden kan duren voordat zij aan de beurt zijn.