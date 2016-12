Woonboten in gevaar door aanvaring op de Maas

In het Limburgse Gennep heeft de brandweer vrijdag groot alarm geslagen voor enkele woonboten op de Paesplas. Het waterpeil van de Maas zakt als gevolg van een aanvaring donderdagavond in Grave. Door het snel zakkende water dreigen de boten scheef te gaan hangen.

Donderdagavond botste een schip tegen een stuw in de Maas, die daardoor zwaar beschadigd raakte. Hierdoor loopt de stuw in Sambeek en Grave leeg, waardoor er sprake is van laagwater. Door het lage water zijn verschillende woonboten gaan zakken. Volgens Barbara Groen, communicatieadviseur van de Gemeente Gennep is,1 er geen sprake van een acute noodsituatie. Wqa`Ael zullen enkele booteigenaren hun huis verlaten en de komende dagen ergens anders slapen.

Water weg kunnen pompen

„Een boot heeft water binnen gekregen, maar de brandweer heeft het water weg kunnen pompen. Andere boten zijn schuin komen te liggen," zegt Barbara Groen aan Metro. In het gemeentehuis zijn soep, koffie/thee en broodjes beschikbaar voor de bootbewoners. Een aantal bewoners zal de komende nachten bij vrienden of familie slapen en de verzekeraars zullen uitzoeken of er een hotel kan worden geregeld.

De situatie is stabiel en het water zal niet meer verder zakken, wel zal het nog even duren voordat het waterpeil weer op normale hoogte is.