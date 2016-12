'We zijn minder pessimistisch over Nederland'

We zijn minder pessimistisch over de toekomst van ons kikkerlandje. Dit komt voornamelijk door de goede economische vooruitzichten en de dalende werkloosheid. Tot die conclusie komt het Sociaal Planbureau (SCP) in een rapport. Toch is de meerderheid van de Nederlandse bevolking nog altijd negatief gestemd.

37 procent vindt dat het de goede kant op gaat met het land; vorig kwartaal was dat nog 28 procent. De grootste groep blijft negatief; 53 procent vindt dat we met zijn allen de verkeerde kant op gaan, tegen 61 procent in het derde kwartaal.

Verruwing

De pessimisten maken zich zorgen over de verruwing van de omgangsvormen, vluchtelingen en de gezondheidszorg. Sommige ondervraagden lieten weten het idee te hebben dat „Nederland Nederland niet meer is''.

Elk kwartaal voert het SCP uitgebreide gesprekken om erachter te komen wat er leeft onder burgers. Sinds 2014 worden we positiever over de economie. Ook oordeelt de Nederlander iets milder over de politiek.