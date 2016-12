Twee gewonden door schietpartij Hellevoetsluis

De toedracht van de schietpartij is nog onbekend. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Op livebeelden die via Periscope werden gedeeld, was te zien hoe een persoon gereanimeerd werd. Beide slachtoffers werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het schieten vond omstreeks 18.00 uur plaats aan de Branding in de Zuid-Hollandse plaats. Twee traumahelikopters werden ingezet om de hulpdiensten bij te staan.

Twee mensen zijn maandag in Hellevoetsluis zwaargewond geraakt door een schietpartij. Dat meldt de politie.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!