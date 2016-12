Station Schiphol scoort hoge vertragingscijfers

Ook bleek uit de cijfers van het onderzoek dat een op de 25 treinen van en naar Schiphol uitvalt. De Schipholtunnel zou de grootste oorzaak vormen van de uitvallende treinen rondom de luchthaven. Loze brandmeldingen, die volgens ProRail afgelopen jaar voor een groot deel teruggedrongen werden, kwamen in het verleden veelvuldig voor.

Samen met de website Vertraagd.com bekeek RTL Nieuws Buurtfacts de statistieken per station nader. Van de treinen die van en naar station Schiphol rijden, rijdt een op de acht niet op tijd. Hiermee benoemt RTL treinstation Schiphol een van de minst betrouwbare van ons land.

Lees ook: Trein in brand op station Sloterdijk

De reis naar het vliegveld is voor de meeste mensen nogal een stressvolle. Dan helpt een trein met vertraging niet mee en laat die naar Schiphol nou opvallend vaak vertraagd zijn. Dit blijkt uit onderzoek van RTL .

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!