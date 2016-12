Schippers wil minder abortussen door rol huisarts

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat er minder abortussen in Nederland gepleegd worden. Ze roept hiervoor hulp van huisartsen in. Dat zegt de minister in een interview dat zaterdag in het Nederlands Dagblad verschijnt. Ze vindt het aantal abortussen veel te hoog.

Het is voor het eerst dat een minister van Volksgezondheid een duidelijke mening geeft over het onderwerp. Schippers is geschrokken van het aantal abortussen. Uit cijfers van de Inspectiedienst uit 2014 bleek dat er jaarlijks ongeveer 30.000 keer werd geaborteerd, dat is 15 procent van alle zwangerschappen, meldt BNR. In het interview spreekt de minister van 27.000 keer, maar er komen jaarlijks nog enkele duizenden buitenlandse vrouwen naar Nederland om abortus te laten plegen.

'Verkapte anticonceptie'

Deze aantallen vindt de bewindsvrouw veel te hoog. „We doen veel aan voorlichting en preventie. Als je vervolgens naar dat cijfer van ongeveer 27.000 abortussen per jaar kijkt, dan schrik ik daar wel van." Ook het feit dat sommige vrouwen meer dan één keer voor een abortus kiezen, baart de minister zorgen. Vergeleken met andere landen heeft Nederland een laag abortuscijfers, maar daar trekt de VVD-minister zich niets van aan. Ze vindt dat 'wel véél vrouwen abortus laten plegen' en wil daar snel iets aan doen. „Abortus is geen verkapte anticonceptie." Schippers is daarentegen blij dat het aantal tieners dat een abortus kiest de laatste jaren afneemt.

De minister wil dat huisartsen een grotere rol krijgen bij het begeleiden van ongewenst zwangere vrouwen. Nu kunnen vrouwen anoniem naar een abortuskliniek, iets waar Schippers geen voorstander van is. Ze wil huisartsen betrekken bij afwegingen rond abortus. Volgens haar kan meer zorg op maat van huisartsen wellicht voorkomen dat vrouwen in de toekomst opnieuw ongewenst zwanger worden.

Abortuspil

Ook wil Schippers dat huisartsen een abortuspil kunnen voorschrijven voor zwangerschappen van maximaal negen weken. Dit voorjaar stuurt ze hierover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. In een abortuskliniek mogen zwangerschappen tot 24 weken worden afgebroken. In het interview maakt de minister duidelijk dat ze de abortusdrempel met dit voorstel niet wil verlagen. Ze wil vooral dat vrouwen eerder naar de huisarts gaan als zij abortus overwegen. „Door ook de huisarts een rol te geven, gaat de anonimiteit er af. Ik denk dat de huisarts een belangrijke toevoeging is aan de bestaande praktijk van hulpverlening aan vrouwen in nood."