Rotterdamse brandweer heeft het druk met autobranden

Iedere dag vliegen er in Nederland wel auto's in brand. Vooral in Rotterdam is de brandweer er druk mee. Spontaan, of aangestoken; feit is dat gemiddeld in de havenstad dagelijks een of meerdere auto's in vlammen opgaan.

Uit gegevens van Alarmeringen.nl blijkt dat de brandweer van Rotterdam afgelopen jaar 505 keer uitrukte voor een melding van een autobrand. Heel soms bleek dit loos alarm, of stond er een vuilnisbak in de hens. Maar over het algemeen was het toch echt de bolide van een verdrietige eigenaar.

Zwartgeblakerd

Met Oud en Nieuw nog voor de boeg, traditioneel toch een geliefde avond voor pyromanen, staat de teller van het aantal autobranden op een indrukwekkend aantal. Duizenden voertuigen werden zwartgeblakerd. Net als Rotterdam scoorden Amsterdam (436) en Utrecht (432) hoog. Daarbij vergeleken valt het in Den Haag met ruim 200 alleszins mee.

In Maastricht en enkele andere Limburgse steden loopt een aantal pyromanen rond en dat is terug te zien in de cijfers. De gehele provincie telde meer dan 500 zwartgeblakerde auto's afgelopen jaar. In de provincie Brabant was het nog erger. Daar gingen meer dan duizend wagens in rook op. Het veiligst staat je auto in Zeeland, met 121 autobranden.

In totaal kregen de verschillende Nederlandse brandweerkorpsen 6100 meldingen van een brandend voertuig en dat waren er 10 procent meer dan in 2015.