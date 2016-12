Problemen verwacht door werkonderbreking NS'ers

Het personeel van NS blijft morren over het zogenoemde 'rondje om de kerk'. Daarmee bedoelen ze het rijden op vaste trajecten, waardoor ze volgens eigen zeggen uiteindelijk minder geconcentreerd rondrijden.

Boze treinmachinisten en conducteurs zijn nu weer van plan op woensdag 11 januari een 'landelijk groot werkoverleg' te houden in Utrecht. Ze leggen dan aan het begin van de middag het werk enige tijd neer. Eerder deden ze dit al eind oktober in Amsterdam.

Gevolgen aanzienlijk

Een woordvoerder van de machinisten verwacht nu echter veel meer deelnemers dan de 400 à 500 NS'ers die meededen aan dat vorige groot werkoverleg. De zegsman voorziet dan ook aanzienlijke gevolgen voor het treinverkeer.

Nieuwe roosters

De NS heeft het personeel nieuwe roosters toegezegd, waarmee er meer diversiteit in de ritten moet komen. Maar dat duurt de machinisten en conducteurs te lang. De werkschema's komen voor de machinisten in april en voor de conducteurs in juni.

Vorige week wilde de machinistenvakbond nog in staking gaan, maar de rechter verbood dat.