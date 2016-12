Ook de hondentraiteur bakt de oliebollen bruin

Duizenden oliebollen gaan over de toonbank deze dagen. Maar niet alleen gevuld met krenten, rozijnen en stukjes appel, ook met vlees en vis en boordevol omega 3. Het zijn de ‘honden oliebollen’ van de Scheveningse traiteur Remco Hegi. Met poedersuiker en al.

Al zo’n zesduizend oliebollen heeft Hegi van Hondentraiteur Scheveningen inmiddels gebakken. En dat is geen bol te veel geweest. ,,Ze gaan als zoete broodjes over de toonbank bij winkels door het hele land”, zegt de man die vindt dat honden en katten net zo feestelijk moeten kunnen eten tijdens de feestdagen als mensen.

Ieder pondje gaat door...

Voor Kerstmis ontwikkelde hij een 3-gangen diner, nu met Oud en Nieuw komen de bollen op tafel, of in de voederbak in dit geval. ,,De bollen zijn gemaakt op basis van vlees en vis”, zegt Hegi. ,,Helemaal glutenvrij. Het is geen volwaardige maaltijd, maar je moet het echt zien als snack. Met drie of vier hebben ze er dan ook wel genoeg gehad hoor. Net als bij ons gaat ieder pondje door het mondje.”

Poedersuiker

Het is Hegi zelfs gelukt om een bijbehorende poedersuiker te ontwikkelen op basis van glucosamine. Ook hier smullen de viervoeters van. Maar het bakken van de bollen is tijdens de ‘uitvindperiode’ niet onopgemerkt gebleven voor de Hegi’s buren. ,,Ik heb ze eerst gebakken in de buitenkeuken bij mij thuis. Mijn vriendin kwam een keer thuis en zei: de hele wijk stinkt ernaar. Ik zou het anderen dan ook niet aanbevelen, haha. Maar klachten heb ik niet gehad hoor. Iedereen vindt het geweldig.”

Hegi is ook al aan het broeden op gerechten voor Pasen en andere feestdagen. Ook voor de zomer staan er spectaculaire dingen op stapel, belooft hij. ,,Ik kijk altijd naar wat wij graag eten op speciale dagen. Daar is voor honden en katten ook altijd wel iets voor te verzinnen.”