Nederlander met 122 kg vuurwerk gepakt in Duitsland

De smokkelaar had zijn auto helemaal volgestopt met smokkelwaar. De lading bestond uit 1268 stuks verschillende soorten knalvuurwerk.

Een 44-jarige Nederlander is aan de Tsjechisch-Duitse grens aangehouden met 122 kilo springstof. Het gaat om de grootste lading verboden Aziatisch vuurwerk die de Duitse politie dit jaareinde heeft opgespoord.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!