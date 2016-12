Minder noodoproepen in Zweden dankzij Donald Duck

De Zweedse hulpdiensten krijgen tijdens kerstavond gemiddeld twintig procent minder noodoproepen dankzij het zogeheten ‘Donald Duck-effect’. Dat melden Zweedse media.

Op kerstavond wordt in Zweden traditiegetrouw de klassieker ‘Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul’ (‘Donald Duck en vrienden wensen u een prettig kerstfeest’) uitgezonden. Het programma bestaat al sinds 1959 en is onder inwoners razend populair: tussen 15.00 en 16.00 uur zien gemiddeld 3,5 miljoen mensen de fratsen van de fictieve eend. Dat, terwijl het Scandinavische land bijna tien miljoen inwoners heeft.

Forse daling

Uit statistieken van SOS Alarm blijkt dat het aantal meldingen in 2015 daalde met 16 procent. In 2013 was dit zelfs 26 procent. „Het Donald Duck-effect is bekend bij onze medewerkers, die merken dat heel Zweden even rustig wordt”, aldus Helena Söderblom, persvoorlichter van SOS Alarm.

„De film voorziet in een tijdelijke markering in het aantal ongevallen en andere calamiteiten. Er zijn minder mensen op straat of onderweg. Daardoor daalt het aantal ongevallen en dat betekent dat minder mensen met het alarmnummer bellen tijdens dat uur.”

Invloed

Volgens Söderblom laat het Donald Duck-effect zien hoe ons gedrag het aantal ongevallen en gewelddadige criminaliteit beïnvloedt in de maatschappij. „Maar aarzel vooral niet om te bellen bij een noodsituatie”, benadrukt de woordvoerder. „Hulp is slechts een telefoontje verwijderd.”