Kerstpakketten worden steeds gekker

Van een boodschappenkarretje voor bejaarden tot gerookte paling of een roze regenpak. De kerstpakketten die opdrachtgevers soms uitreiken, worden steeds gekker.

Waar sommige opdrachtgevers het bij traditionele kerstpakketten houden, zijn andere bedrijven wat creatiever in hun kerstgeschenken, blijkt uit een rondgang van hr-organisatie Tentoo onder flexwerkers. Het is elk jaar weer afwachten wat er in dat kerstpakket zit en of er überhaupt wel een kerstpakket komt.

Verrassing

„Werknemers van ABN Amro hoeven dit jaar bijvoorbeeld geen kerstgeschenk meer te verwachten”, zegt Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. „We merken dat de pakketten elk jaar weer voor een verrassing kunnen zorgen.”

Na meer dan honderd flexwerkers te hebben gevraagd naar het meest bizarre kerstgeschenk dat zij ooit hebben ontvangen, volgt de volgende top 10:

1. Boodschappenkarretje voor bejaarden

2. Gerookte paling in een kartonnen koker

3. Een vlinderdas van ‘Rudolph the red-nosed reindeer’

4. Demontabele schroevendraaierset

5. Toeristische wegenatlas Nederland

6. Blik pepers

7. Kaartjes voor een concert van Guus Meeuwis

8. Roze regenpak

9. Foto gemaakt door een collega

10. Chocoladeletter

Cadeaubon

Wat flexwerkers echter liever krijgen, is een doodgewone cadeaubon. 36 procent van de ondervraagden zegt hiernaar te verlangen. Slechts 10 procent geeft de voorkeur aan een traditioneel kerstpakket. Op de derde plek volgt wijn of chocolade.