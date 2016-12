In beeld: knallend 2016 uit met carbid schieten

Het is al jarenlang een traditie in Nederland. Zo'n grote traditie dat het inmiddels zelfs nationaal erfgoed is. Sinds 2014 is carbid schieten écht niet meer weg te denken op oudjaarsdag. En ook 2016 wordt met luid geknal uitgeleid.

Bij de traditie wordt een melkbus gevuld met carbid. Met veel lawaai ontploft de carbid dan, wat door de melkbus nog extra wordt versterkt. Vooral met oud en nieuw is de traditie flink populair en kun je vooral in het oosten van Nederland een hoop kabaal verwachten.