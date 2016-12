'Groenten in pot en blik bevatten te veel suikers'

Misschien wist je het al, misschien had je geen idee, maar in veel groenten in blikken en potten zit suiker. Veel te veel suiker, blijkt uit een onderzoek van foodwatch.

De vier grote supermarkten in Nederland, Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Lidl, maken zich allemaal schuldig aan het toevoegen van overbodige suikers aan 46% van hun groenteproducten in potten en blikken. Suiker kan toegevoegd worden aan dergelijke producten om ze te conserveren, maar in dit geval is het om ze een zoetere smaak te geven.

Dit kan volgens foodwatch niet de bedoeling zijn. Niet alleen krijgen mensen die deze ingeblikte groenten eten teveel suiker binnen, ook ontwikkelen ze nog meer een voorkeur voor zoet eten. „Er wordt overal suiker aan toegevoegd, zelfs aan groente: soms veel, soms weinig, maar alles bij elkaar veel teveel”, aldus de voedselwaakhond in een statement.

Vers of uit blik

Alhoewel de producten in potten en blikken ook groenten zijn (bijvoorbeeld wortels, doperwten, asperges en spruitjes), zijn ze niet even gezond als verse groenten. Wat betreft vitaminen en mineralen zitten er geen verschillen tussen vers of blik, maar wat betreft toegevoegde suikers en zout wel.

Ondanks dat het Voedingscentrum dit aangeeft, staan groenten en fruit in blik en pot gewoon op de Schijf van Vijf. Als er echter zoveel suikers in zitten (de onderzochte rode kool bestaat voor 10% uit suiker), lijkt het gezonde effect van deze groenten toch meer naar de achtergrond te verdwijnen.

Foodwatch haalt in hun verklaring de obesitasepidemie aan. 43% van de Nederlanders kampt met overgewicht, dat veroorzaakt kan worden door het eten van teveel suikers. In het geval van ingeblikte groenten kunnen consumenten dus ongemerkt veel suikers binnen krijgen. De voedselwaakhond vindt het „hoog tijd” dat de overheid de voedingsindustrie hierop aanpakt.