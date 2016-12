Religie verliest terrein: helft Nederlanders gelooft

Nog slechts de helft van de Nederlandse bevolking is kerks of religieus. Uit cijfers van het CBS over 2015 die donderdag zijn gepubliceerd, blijkt dat 50 procent van de Nederlanders zichzelf niet-religieus noemt.

De groep gelovigen nam al jarenlang af, maar was tot nu toe nog altijd groter dan het aantal niet-religieuze Nederlanders. In 2010 zei een vrij ruime meerderheid van 55 procent nog wel religieus te zijn. Het gaat om Nederlanders van ouder dan 18 jaar.

Vooral katholieken

Uit een eerder onderzoek in opdracht van de KRO bleek al dat voornamelijk katholieken in rap tempo seculariseren. De kerk sluit niet meer aan bij hun leven, en steeds minder katholieken geloven in de hemel en dat Jezus de zoon van God is. Toch is de grootste groep religieuzen nog altijd katholiek, blijkt uit de cijfers van het CBS. Iets minder dan een kwart van Nederland noemt zichzelf katholiek.

Bij protestanten blijft een hardere kern over. Die groep is wel wat kleiner: 16 procent van de Nederlandse bevolking. Maar ook daar sluit de kerk steeds minder aan bij het dagelijkse leven, bleek uit het KRO-onderzoek.

Niet meer naar de kerk

Het kerkbezoek is al jarenlang vrij laag: van de volwassen Nederlanders bezocht vorig jaar 16 procent zeker één keer per maand een kerk. Dat was in 2014 iets meer - 18 procent. Lange tijd waren daaronder veel mensen die wel gelovig waren, maar zich niet bij een kerk thuis voelden. Die groep krimpt nu ook. Theologen denken dat dat komt doordat het geloof langzaam uitdooft als je geen onderdeel meer uitmaakt van een grotere groep religieuzen.

Naast christenen zijn er ook andere geloven in Nederland: 5 procent van de bevolking noemt zich moslim, 6 procent heeft een ander geloof, zoals het jodendom of het boeddhisme.