Bezoekers Lowlands sleepten met 'lijken'

Zo nu en dan duiken er van die onderzoeken op waarvan je denkt 'was dit nou nodig?'.

Zo weten we vanaf vandaag dat als vrouwen een persoon hebben vermoord, zij bij het wegslepen ervan meer sporen achterlaten dan een man. Hoe weten we dat? Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt deze zomer op festival Lowlands de vrouwelijke en mannelijke bezoekers met zogenaamde lijken te hebben laten slepen. Daarbij moest een slachtoffer over de grond worden gesleept door een of twee 'daders'. In totaal maar liefst 310 keer.

Wetenschappers

Conclusie: „mannen en vrouwen die iemand ombrengen verslepen hun dode slachtoffers doorgaans op dezelfde manier. Het enige verschil is dat vrouwen op het slachtoffer gemiddeld iets meer sporen achterlaten”, zo concluderen de wetenschappers van het NFI in een donderdag verschenen onderzoek.

Deze kennis kan handig zijn voor de politie, maar daders lezen dergelijke onderzoeken natuurlijk ook. Wil je dus als mannelijke moordenaar de schijn wekken dat een vrouw de dader is: laat lekker veel sporen achter bij het wegslepen van je slachtoffer.

Romp

Als twee daders een slachtoffer verslepen laten zij meer sporen achter dan wanneer maar één persoon een stoffelijk overschot probeert te verplaatsen. „Bij twee daders zien we in 81 procent van de gevallen sporen op de benen. Bij één dader is dat nog geen 50 procent”, stellen de onderzoekers vast. Een dader die alleen is, is eerder geneigd om het slachtoffer bij de romp te pakken, dan wanneer hij hulp krijgt.

Weten we dat ook weer.