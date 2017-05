Single in the City: mijn gaucho op het witte paard

Metro’s Iris is single. Een kijkje in haar vrijgezelle leven, al gaat het er (helaas) niet altijd even wild aan toe. Overeenkomsten tussen bestaande manspersonen en verhaalpersonages, berusten niet op louter toeval.

Argentijns avontuur

Ik viel laatst bijna van mijn hoekbank bij een Netflix-film over een gaucho die zijn witte paard bereed alsof het niets was. Met zijn baard in de zon en de manen van het beste beest in de wind, vloog deze Argentijnse cowboy over de eenzame vlaktes van Patagonië. Dat-ie ook nog eens heel erg goed met orka’s was en een autistisch jongetje hielp zich te openen, was leuk meegenomen, maar ik viel vooral voor zijn viriliteit en waarschijnlijk aangeboren nonchalance waarmee hij alles deed, inclusief de moeder van het jongetje aan het eind van de film.

Woest aantrekkelijk vond ik hem en ik zal niet ontkennen dat ik er een smeuïg fantasietje op heb losgelaten, waarin ik inderdaad dat paard was en hij mij besteeg alsof ik alles was.

Sinds die film zie ik overal cowboys om me heen, maar dan de Amsterdamse hipstergaucho’s die met hun onafscheidelijke baard voorbijdraven. Niet dat zij mij zien staan, afremmen en in volle galop, als ware de prins op het stalen ros, naar me toe snellen, want de ervaring en zeker ook Facebook leert, dat dit type man valt op de wat meer lieve en popperige meisjes. Niet dat ik niet lief ben, maar popperig ben ik met de beste wil van Amsterdam niet. Vind ik overigens ook niet erg. Dus of dit nou echt mijn ideale prins is, dat weet ik zo net nog niet.

Toch herinner ik me weer het nachtelijk avontuur dat ik enkele jaren geleden beleefde met zo’n man. Een echte Argentijn zelfs, misschien nog wel beter dan al die wannabe gaucho’s, want deze man leek de pure mannelijkheid te hebben uitgevonden en het begint her en der te tintelen nu ik eraan terugdenk.

Ik was voor mijn werk op een internationale cocktailshake-contest, gewoon hier in de stad, en hij was de winnaar van het jaar daarvoor. Mijn beste Spaans haalde ik uit de kast toen ik hem ‘wilde interviewen’, wat dat betreft is mijn werk de perfecte versierdekmantel, en al gauw haalde hij zijn beste verleidtruckjes uit zijn kast.

Waar die Amsterdamse baarden vaak geen oog voor me hebben, was deze gaucho een en al lichaam voor mij en toen we de dag erna afspraken, voor de vorm nog een drankje deden - hij dronk Campari met sinaasappelsap, wat ik niet echt bij een man met zijn postuur vond passen, maar ach, het was tenslotte een cocktailboy -, was het hek al gauw van de Dam, want daar hadden we afgesproken.

Hij ging met me mee naar West en al had-ie dan geen wit paard tussen zijn benen, zijn witte strakke boxer stond deze hengst minstens zo sexy. Toen zijn shirt uitging, was daar even het Kindersurprise-effect, zij het voor volwassenen. Een compleet levensverhaal in tattoos ontwaarde zich, maar tijd noch zin om alle plaatjes te ontcijferen en teksten te vertalen was er niet, al scande ik wel even of hij geen Maria, mi grande amor de mi vida op zijn rug had staan, want heel rap veranderde Sex on the Beach in Sex on the Reinier Claeszenstraat, zag ik zijn Tequila Sunrise heel flink opkomen en shakete hij mij tot ongekende Patagonische hoogvlakte.

Oh Mai Tai, voor een kwart etmaal was hij mijn gaucho op het witte paard en waande ik me even in Buenos Iris, daar kan geen Amsterdamse baardman tegenop. Denk ik.