Ons aller bintje verbindt tijdens Bevrijdingsdag

Power tot the Pieper diner op Museumplein op 5 mei. 2000 man, 3000 aardappelen. Wie het eerst komt...

Goede voorbereiding

Hoe bereid je een diner van 2000 man voor? Zelfs menig chef-kok zou met de handen in het haar, al hebben opvallend veel chef-koks dat niet meer, zitten, als-ie al niet stijl achterover was geslagen. Een goede voorbereiding is in elk geval het halve werk, vertelt Melissa Korn van Food Cabinet. „En door het huren van pannen van 100 en 50 liter.” Vrijdag prikken 2000 smulpapen een gratis vorkje mee op Museumplein waar de grootste Bevrijdingsmaaltijd van het land plaatsvindt. Reserveren kan niet en het is wie het eerst komt, die het eerst eet. Verwacht geen gaarkeuken macaroni-met-kaas-niveau, maar bereid je voor op een culinaire hoogstand...

Over de proef-kook

„De afgelopen dagen hebben onze koks Samuel Levie en Naresh Ramdjas proef-kooksessies gedaan.” En dat ging heel goed, likkebaardt ze nog even na. De juiste verhoudingen en beste specerijen werden bepaald door Levie, bekend van de worst en Ramdjas die finalist van Masterchef was in 2015. „Onze aardappelcurry wordt vrijdag hartstikke lekker.” Samen met de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO), die de aardappel op ludieke wijze overal in ons land promoot, sloegen ze de handen ineen en werd het gerecht bedacht dat een keer wat anders is dan het bekende aardappel-vlees-groentetrio waarin de pieper vaak voorkomt.

Wie doet de afwas?

Maar liefst 300 kilo aardappelen, dat zijn zo’n 3000 aardappelen, gaan in de curry, maar gelukkig was er geen paper-scissor-stone voor nodig om te bepalen wie de bintjes moest schillen: ze krijgen de aardappelen geschild en al van verschillende leveranciers. Ter plekke wordt op grote industriële branders gekookt en na het diner en alle dans, zang en ander entertainment, hoeft gelukkig niemand de rubberen handschoenen aan: de papieren borden gaan bij het afval, de pannen mogen, zij het een beetje afgespoeld, gewoon meteen naar het verhuurbedrijf.

Opmars

De aardappel is met een opmars bezig, glundert Arend Zeelenberg, projectleider promotie bij de NAO, al noemt hij het liever ‘pieper’, zijn lievelingsaardappelsynoniem. Vorige jaren was er wat gerommel in bintjesland door het boek ‘De Voedselzandloper’ waarin ‘minder minder minder’ aardappels werd geadviseerd, maar anno 2017 is-ie sterker en voedzamer dan ooit, ‘vol mineralen, vitamines en vezels’, „veel gezonder dus dan pasta en rijst.”

Gespreksonderwerp

De aardappel is perfect voor de Amsterdams bevrijdingsmaaltijd waar veel verschillende nationaliteiten aan tafel schuiven, vervolgt de aardappelconnaisseur. „Iedereen kent de aardappel en het wordt in bijna alle keukens van de wereld gegeten.” Meteen al een mooi gespreksonderwerp voor aan tafel, zo besluit hij, „onze pieper verbindt.”