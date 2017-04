Van Breukelen als fan, vreselijk

Arm Feyenoord. Het wordt bijna meelijwekkend hoeveel mensen inmiddels de titel aan de Rotterdammers gunnen. En de laatste die zich als supporter in de rij aansloot, moet zelfs voor de havenstedelingen een bittere pil zijn.

Hans van Breukelen, de Peter Jan Rens van het Nederlandse voetbal, wil dat Feyenoord kampioen wordt. Van Breukelen vond ik in mijn tienerjaren al een Malle Eppie op voetbalschoenen en hij doet er alles aan dat imago hoog te houden. Dat hij een pief is geworden bij de KNVB zegt alles over hoe die organisatie er vandaag de dag bijstaat.

Van Breukelen is na Bas Nijhuis en Gijs de Jong de derde KNVB’er die openlijk laat blijken dat hij Feyenoord kampioen wil zien worden. En dat is zielig voor de Feyenoordfans. Het is triest als een man als Van Breukelen bij Het Legioen wil horen. Je zou er bijna de titel voor weggeven.

Ondertussen was ik serieus met wat collega’s in een discussie beland over wat er zou gebeuren als Ajax kampioen wordt én de Europa League wint.

Het opportunisme viert weer van harte hoogtij dezer dagen. Traoré is ineens een wereldspits en er gaan zelfs geluiden op om Dolberg niet meer op te stellen. Neres, waar veel twijfels over waren, mag na het duel tegen NEC rekenen op lovende woorden.

Maar vandaag wachten de Duitsers. En dat wordt toch echt een ander verhaal dan het wedstrijdje tegen het clubje van die ene gekke Duitser zaterdagavond.

Vorige week was ik toevallig even in Duitsland en daar werd duidelijk dat ze geen hoge pet ophebben van het Nederlandse voetbal.

Voor Ajax een uitgelezen kans om ons bij de oosterburen weer op de kaart te zetten. Helaas zullen de wedstrijden op dit hoge niveau wel krachten kosten die in de titelstrijd nog zo hard nodig zijn.

Ja, ik ken de verhalen van mensen die roepen dat zij ook iedere dag naar hun werk moeten en dat ze in Engeland zes keer per week voetballen.

Maar een voetbalwedstrijd op topniveau vergt behoorlijk wat van een lichaam. In Engeland zijn ze dat wel gewend, maar vergeet niet dat daar over het algemeen gelouterde routiniers voetballen en wij het in ons land moeten doen met talenten. Niet voor niets heeft menig speler vanuit de Eredivisie een matig eerste jaar in de Premier League.

Dat we nog meedoen in Europa is hinderlijk voor de titel, maar oh zo lekker. Dan maar een beetje rouleren met spelers. Kwaliteit en keuze genoeg!