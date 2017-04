Single in the City: ik voel me een kermis

Metro’s Iris is single. Een kijkje in haar vrijgezelle leven, al gaat het er (helaas) niet altijd even wild aan toe. Overeenkomsten tussen bestaande manspersonen en verhaalpersonages, berusten niet op louter toeval.

Even geen zin meer

Is-ie stout geweest? Ik knik naar het papieren rolletje vol euromunten dat de caissière bij de Jumbo hard en hartgrondig tegen de kassa beukt om hem te openen. Ze kijkt me niet-begrijpend aan. Ach, laat ook maar en ik glimlach naar Latoya. Onderweg naar huis bedenk ik me dat ik spa rood ben vergeten en stop bij Marqt. Ik kan het niet vinden en vraag een medewerker waar het staat. Spa hebben ze niet, wel gefilterd kraanwater. Hij vraagt: „wilt u plat of bruisend?” Ik probeer te knipogen, ga rechterop staan en doe een soort ta-dáá beweging met mijn armen. „Wat denk jíj?” Weer die niet-begrijpende blik. Ik glimlach maar weer en pak de bruisende.

Het zijn de laatste woorden die ik die avond tegen iemand zeg en ik voel me even die eenzame bejaarde die net voor jou in de rij een uitgebreid praatje maakt met de vriendelijke Latoya’s van deze stad, want ik kom zoals elke avond weer in een leeg huis thuis.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb een heel fijn huisje en ben vaak maar wat blij dat ik in m’n paarse huislegging kan rondscharrelen en kan eten wat, hoe en wanneer ik wil, nog afgezien van ongegeneerd heel laag te bubbelen (of poging tot) op Salto Caribbean_FM als ‘work-out’. Maar toch. De laatste tijd merk ik dat ik het weleens jammer vind dat ik nooit ‘hoe was je dag, schat/lieverd/konijntje/…?’ (ik vraag me eigenlijk af ’wat’ ik zou zijn in een relatie) hoor vlak nadat ik de sleutels in het slot heb gestoken.

Vroeger was daar nog Joey de cavia die me luid piepend begroette, wetend dat-ie weer een zestal cherrytomaatjes, een halve stronk broccoli en een grote knuffel kreeg, nu mis ík een knuffel en het vertellen van mijn verhalen na weer een prikkelrijke dag. Vaak heb ik me die grijparm op de kermis gevoeld die continu misgreep, de laatste weken voel ik me de kermis zelf. Piepjes, toeters en bellen overal, flitsen voor mijn ogen en totale onrust.

Vorige week merkte ik dan ook dat mijn kop hartstikke vol zat. Ik veranderde in Slapeloze uit Amsterdam, zag eruit als een doorgehaald lijk en zag alles niet meer zo scherp. Toen ik onderweg zelfs ergens ’pornografische’ in plaats van antroposofische kinderopvang las, besloot ik een paar dagen vrij te nemen. Ik ben naar mijn moeder gegaan en na een paar dagen rust, regelmaat en een warm bad met liefde en lavendelschuim, gaat het weer wat beter.

Al begrijp ik mezelf de laatste tijd niet helemaal. Ik zou misschien meer dan ooit nu bezig moeten zijn om dat huis, bed -en mezelf- eindelijk eens te (laten) vullen, maar ik heb er hélemaal geen zin in. Behalve het toevallige gesprekje dat ik eergisteren had met Abdul en Mustafa in de avondwinkel, waar ze me vertelden dat ze Amsterdamse vrouwen toch zo leuk vonden, „jullie zijn zo lekker makkelijk” (veelbelovende knipoog) en waarop ik ze dit keer niet-begrijpend aankeek (bedankt, niet bedankt), voel ik nergens de drang of heb ik maar enigszins zin om met iemand in contact te komen, laat staan het bed of meer te delen.

Lente, kom alsjeblieft snel in mijn bol en laat het overal weer heel erg kriebelen. Dan pas begrijp ik het weer.