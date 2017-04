En gáán met dat schepnetje op de Sloterplas

De Sloterplas is weer een stuk schoner dankzij de prik- en vangkwaliteiten van deze brugklastalenten.

Alle beetjes

De een springt er soepel in, de ander wankelt een beetje, maar uiteindelijk zitten de brugklassers van het Calandlyceum allemaal in de blauwe waterfiets van Watersportcentrum Sloterplas. De zon schijnt volop en waar ze op andere dagen misschien zouden chillen op het water, is er vandaag werk aan de winkel. „Daar ligt een witachtig schuimrubbergeval”, wijst iemand naar iets dat op het water drijft. Voeten op de trappers en gáán. Bewapend met een prikker en netje en getooid in zwemvest wordt het minuscule dingetje in de afvalzak gedeponeerd. Geen megavangst, halen ze hun schouders op, „maar alle beetjes helpen.”

Technasium

Het zwerfafvalproject op het water is georganiseerd door organisatie Recycle Valley. De nieuwsgierige leerlingen die het technasium doen, de stroming op het VWO waarbij ze als extra vak Onderzoeken en Ontwerpen volgen, krijgen vaker echte opdrachten van bedrijven en organisaties. De school is een Daltonschool in wording, wat onder meer inhoudt dat leerlingen meer (gekaderde) verantwoordelijkheid krijgen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn Susan Elman en Quinty Loth.

Susan en Quinty

De tweedeklassers gaan naast de docenten als begeleiders mee met ‘de brugklassertjes’, zoals ze hen met een knipoog noemen. Ze zijn beiden veertien, dragen hippe jeans met gescheurde knieën -„straks zijn alleen onze knietjes bruin!”-, zijn dikke vriendinnen en namen vorig jaar zelf ook deel aan dit zwerfafvalproject op de Sloterplas. „Iemand is toen nog het water ingegaan in ruil voor een McDonald’s menu!” Zo kon hij meer afval uit het water vissen, „zelfs een volle vuilniszak, te bizar toch dat iemand dat er gewoon in gooit?”

Milieubewust

Quinty blijkt een echte multitasker en zit al waterfietsend met haar biologieboek op schoot. „We hebben straks een toets, over de bloedsomloop.” In het dagelijks leven is vooral Susan best wel bewust bezig met het milieu. „Dat komt door mijn vader, die heeft nogal zin om de wereld wat mooier te maken.” Alles scheiden dus, kort douchen en met het opgevangen douchewater spoelen ze soms de wc door. Quinty doucht liever wat langer, bekent ze lachend. „Alleen voor mijn haar heb ik al een uur nodig.” Bij wijze van spreken dan.

Bonuspunten

„Krijg je bonuspunten voor een tennisbal?” roept Marit blij uit. Want die heeft ze net ’gevangen’. Samen met Anna en Jordy zitten ze op de ’winnaarsboot’, zoals ze hun waterfiets hebben gedoopt. Anna helt vervaarlijk voorover met haar prikker en grijpt een smerig uitziende bruine doek uit het water. Gadver! roepen haar mede-afvalspeurders hartgrondig uit. „Het lijkt wel gebruikt wc-papier…” Er volgt een tip: „niet aankomen, hoor.” Maar dat doet Anna niet en ze mikt de doek keurig in de zak. Zo, glimlacht ze tevreden en tuurt over het water, ,,op naar de volgende, ik zie daar nog wat liggen.”

Geen Monster van de Sloterplas

Onderweg komen de waterfietsers zwanen, fuutjes en eenden tegen die hen nieuwsgierig aankijken. Meneer Van den Berg (Anton) van Natuurkunde fietst op zijn rode fietsje langs de plas, roept nog wat praktische aanwijzingen en geeft aan wanneer het tijd is weer naar de kant te gaan. Terug op de kade gooien de leerlingen hun afval in de container en ze hebben goed hun best gedaan, getuige de volle zakken. Verroeste blikjes, een enkele herenschoen, snoepzakjes („leeg helaas”) en vooral heel veel plastic. „Check deze dikke buis”, toont iemand trots zijn afvalwaren. Helaas geen schatten, het Monster van de Sloterplas of andere spannende vondsten, maar dat maakt niet uit. De leerlingen hebben de plas weer schoner gemaakt, „dat geeft een superlekker gevoel.”

Recycle Valley

Recycle Valley is vijf jaar geleden opgezet in Nieuw-West door Arnout Schaap. Hij was ooit vuilnisman, stond dagelijks oog in oog met het vele zwerfaval in zijn buurt en begon erover te vertellen tegen jongeren die hij tegenkwam en besloot wat met zijn afvalpassie te doen. Nu is het een organisatie die zoveel mogelijk kennis verzamelt over innovatieve manieren om met afval om te gaan. Met die kennis trekken ze het land in om formele en informele educatie te verzorgen op het gebied van afval en recyclen.