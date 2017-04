Bíjna weer los op DGTL

Met man en macht wordt er keihard gewerkt zodat we onze beste dansbeentjes weer voor kunnen zetten komend weekend.

Testosteron

Het testosteron en viriel zweet vliegt je bijna om de oren wanneer je deze dagen over de NDSM loopt, waar grote mannen in nog grotere machines aan het werk zijn. Hárd ook, want alles moet af zijn voor zaterdag 12 uur, dan barst het tweedaagse festival DGTL Amsterdam, dat dit jaar zijn vijfde verjaardag viert, in volle deephouse-, techno- en discoglorie los.

Stoere werklaarzen

Tussen de opbouwers loopt Rhea Ruben, een charmante verschijning met stoere werklaarzen aan. Bewapend met portofoon, telefoon en twee gefocuste ogen kijkt ze rond, overlegt met de werkmannen en helpt waar nodig. Ze is hoofd productie bij DGTL en verantwoordelijk voor eigenlijk alles dat hier sinds vorige week woensdag wordt opgebouwd. Zo’n 2000 man werkt in totaal aan het festival, vertelt ze. „Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn we bezig.”

Schuine grap

Het is best een mannenwereldje, dat opbouwen, maar ze staat haar mannetje wel. „Je moet tegen een schuine grap hier en daar kunnen.” En tegen pikante foto’s over de app, knipoogt ze. ,,Een van de opbouwers was iets verderop naar het DoubleTree by Hilton gegaan en fotografeerde zichzelf terwijl hij ruim twintig minuten op de wc zat.”

Rondje terrein

DGTL’s Dave van Dalen komt aangelopen in een geel hesje (,,veiligheid boven alles”) en samen doen ze een rondje terrein. Een duim omhoog naar een man in een truck hier, een praatje met een timmerman daar. „Dit wordt Downtown”, wijst Dave naar een plek in opbouw. „Het centrum van het festival met allerlei art en revolutionary activiteiten.” Want het is allesbehalve een ‘plat dancefestival’ vult collega Rhea hem aan. „Duurzaamheid en kunst vinden we belangrijk en we willen zo ook een steentje bijdragen aan de NDSM-werf.”

ECO-coins

Voorgaande jaren waren ze al de eerste met de zogenaamde hard cups in plaats van plastic bekertjes, een ‘meatfree’ festival en urinoirs waarin ze mannenplas opvingen die Waternet daarna filterde tot kunstmest. Ze wonnen zelfs een Greener Award voor hun inspanningen. Dit jaar is het tijd voor echte actie: ze introduceren ECO-coins, waarmee bewust gedrag beloond wordt. Bijvoorbeeld door het eten van zeer insectenhapjes bij ’The Future of Food’, licht Dave toe, waarmee je spaart voor merchandise, kortingen en ijsjes, onder andere. Nee helaas, niet het populaire festival-Raketje, glimlacht hij, „maar een eco-ijsje is ook lekker, hoor!”

Rrruig...

„Voelt lekker ruig als je hier loopt, hè?” en hij knikt naar de vele containers. Ze hebben er zo’n 200 (,,anderhalf keer zo veel als vorig jaar”) op allerlei manieren gestapeld, wat het geheel een afgeschermd en ‘industrieel knus’ gevoel geeft. De containers zijn verscheept uit Amsterdam en Rotterdam en komen overal vandaan, getuige merknamen als Hapag-Lloyd en Capital en sommige zijn ware kunstwerken met schilderingen van wellustige rood gestifte monden erop. In de Scheepsbouwloods, een van de hoofdpodia van het festival, komt dit jaar voor het eerst een special-effectshow van gebundeld licht en hij laat een filmpje zien. „Het geeft het Berlijnse warehouse-gevoel weer, heel vet.”

Lekker rauw

Voorbijgangers gluren door de hekken, security staat al overal paraat en vrachtwagens lossen hun (feest)waren. DGTL Amsterdam is het eerste grote festival dat het begin inluidt van het door velen geliefde festivalseizoen en ze verwachten, inclusief het openingsfeest en de afterparties, zo’n 40.000 bezoekers. De grote charme is toch wel het industriële karakter met het lekkere rauwe randje van zowel de NDSM als DGTL. „Het is een plek vol geschiedenis en dat voel je meteen als je rondloopt, en danst!”

Harde werker Kelamo

Iets verderop staat Kelamo Masali van de productie met een stel gele hekwerkkleden in zijn hand. Het waait stevig en met moeite maakt hij de kleden vast op de zwarte doeken die er al hingen. „Het bedrijf hier tegenover vond die zwarte lelijk, dus we moesten het wat opleuken.” Best een rotklusje, haalt hij zijn schouders op, „maar dat hoort er ook bij.” Zijn moeder Emmanuela komt zaterdag ook. Wie is er dan jarig? reageerde ze toen Kelamo haar voor het eerst vertelde dat-ie feestjes organiseerde. „Ze is supertrots, zeker omdat DGTL zo groen bezig is en dat is zij ook.” Hij gaat zo de backstage inrichten, vertelt hij enthousiast over zijn verdere plannen. „Ik ga het heel gezellig maken, met overal chille banken en leuke lampjes.” Zaterdag wordt er ook wel even gedanst met zijn moeder, besluit hij. „Bij Jamie Jones, daar staan we zeker weten vooraan.”

DGTL gaat lekker

Over drie weken gaat DGTL’s Dave van Dalen naar São Paolo waar voor de eerste keer DGTL wordt georganiseerd en over een paar maanden tikken ze Barcelona voor de derde keer aan. Ja, het gaat lekker met de organisatie, beaamt hij. Hun geheim? Dave denkt even na. Toch wel de diversiteit. Het gaat niet sec om de muziek, al hebben ze daarin de grootste namen, gecombineerd met experimentele en bekende en minder bekende Amsterdamse dj’s, maar ook om de locaties en de hele randprogrammering. ,,Het is gewoon echt een festival met diepgang.”