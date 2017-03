Zestigers zijn de toekomst op het IJ

Met een beetje geluk tref je vader en dochter Tor op de 61, de jongste telg uit de pontfamilie.

Omgekeerde wereld

De wereld van de ponten lijkt de omgekeerde wereld wel: de dertigers worden oud, te klein en vertonen soms mankementen, de zestigers zijn de toekomst en ruiken lekker fris. Zo ook IJveer 61, de jongste telg uit de pontfamilie die maandagochtend werd gedoopt.

'Mooi..!'

Het regent, het waait, de mascara zit bij menig vrouw op het jukbeen en in de prullenbak steekt een kapot gewaaide paraplu. Maar er is ook warme choco, paaseitjes van het blije ‘IJ-eimeisje’ en IJveer 61 die in volle glorie over het IJ komt varen, vlak achter binnenvaartschip Pouwel en voor de kleine IJveer 35. „Wat is ze mooi..!” roept een van de wachtenden. En dat is ze inderdaad, met haar vlekkeloze blauwwit glimmende buitenkant en naar schoonmaakmiddel ruikende binnenkant.

Zusje van

De 61 is het zusje van IJveer 60 die eind oktober al werd gedoopt en net zoals haar zus, vaart ze tussen CS en Buiksloterweg en is ze groter, duurzamer en stiller dan alle andere uit haar grote familie. Traditiegetrouw wordt ook deze GVB-pont door een vrouw gedoopt, dat brengt geluk in de scheepvaart. De doop is dan ook cruciaal: ontbreekt het (Titanic) of breekt de fles niet (Costa Concordia) dan loopt alles in het water, volgens het bijgeloof.

Chantal de doper

„Ik doop u en wens u en de bemanning een behouden vaart!” spreekt schipper Chantal Tor de zin vloeiend uit, waarna ze een fles bubbels tegen de klep gooit. Hij breekt in duizend stukjes en het bruisende goedje spuit alle kanten op. Gelukkig, de doop is geslaagd. Er klinkt applaus en IJveer 61 wil zelf ook even wat kwijt: ruim twaalf seconden lang klinkt haar luide toeter over het IJ.

Trots

Schipper Rob Tor kijkt met een glimlach van oor tot oor vanaf het dek naar ‘zijn kleine meid’, net als hij getooid in GVB-uniform. Trots als een pauw is-ie op zijn dochter, „die feeling met water heeft ze niet van een vreemde.” Het water stroomt door het bloed van alle Torren en met zijn vrouw zat hij vroeger op binnenvaartschip Carice. „Ik vond dat ze altijd veel te lang onderweg waren”, verklapt familiemens Chantal. Ze wilde kapster worden, behaalde haar diploma, maar besloot zo’n drie jaar geleden het roer om te gooien. „Het werken als pontschipper is ideaal. Op het water, maar wel dicht bij huis.” Ze werkt regelmatig samen met haar vader en behalve dat ze weet wat hij lekker vindt (koffie met ‘een suikertje’), vindt ze het gezellig met hem.

Zonnig

Net als hij houdt ze het meest van de heldere, zonnige dagen en deze nieuwe IJveer bevalt beiden goed. Het manoeuvreren noemt Rob het mooiste van hun vak. Al moet Chantal wel haar volle focus houden bij het sturen, „het is even wennen in deze grote” en laat ze zich door niets of niemand afleiden. Dus helaas voor de pontgangers die deze jonge blonde schipper een knipoogje geven of handkus naar boven werpen, „ik zie het toch niet!”