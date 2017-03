'Wel studieadvies, géén stemadvies!'

Van debatteren met een biertje tot een warm debat met VU alumni: Amsterdam studentenstad maakt zich op voor de verkiezingen.

In de ban

Psss… Weet jij het al? gonst het door de wandelgangen. Ik twijfel nog, jij? vibreert het in collegezalen. De stad begint geleidelijk aan in de ban te raken van de landelijke verkiezingen die over veertien nachten slapen, zij het waarschijnlijk zeer onrustig voor sommige politici, losbarsten en ook bij veel Amsterdamse studenten begint het zo langzamerhand te kriebelen. De meest uiteenlopende verkiezingsgerelateerde events worden door de hele stad georganiseerd. Van debatteren bij studentenvereniging L.A.N.X. met een bier à 1 euro in de hand (‘Debat voor de Amsterdamse Student’) op 9 maart tot het verkiezingsdebat van de VU vol alumni die nu (kandidaat-)Kamerlid zijn morgenavond.

HvA

Ook op de Hogeschool van Amsterdam zit de verkiezingsstemming er lekker in en hun open verkiezingsdebat morgen zit dan ook al zo goed als vol, weet Rolf de Wit, woordvoerder HvA. „Het zijn voornamelijk studenten die komen, maar ook mensen uit de buurt of andere geïnteresseerden.” Al zijn studenten natuurlijk wel de primaire doelgroep. „We willen een platform bieden waar ze kennis kunnen nemen van een aantal actuele onderwerpen.” Onderwijs wordt bewust niet behandeld, twee weken geleden was er nog een groot landelijk debat over dit altijd gloeiendhete hangijzer, maar klimaat, zorg(kosten), integratie en discriminatie en de Europese Unie wél. Deze thema’s kozen de studenten zelf en ze hebben ook een flinke vinger in de pap bij het verdere verloop van het debat.

Studentenvragen

Want vóór het debat, waar ervaren politici als Sander Dekker (VVD) en Mona Keijzer (CDA) de zinvolste volzinnen en scherpste woorden naar elkaar en in de strijd zullen gooien, is de workshopronde waar studenten debatvragen kunnen bedenken. „Vragen uit de belevingswereld van studenten”, vervolgt de woordvoerder en ja, het is zeker mogelijk dat deze jongvolwassenen véél leukere vragen hebben dan de reguliere vragen, „ik ben erg benieuwd!” Welke partij nou eigenlijk het beste is voor studenten? Daarover is hij stellig. „We geven studieadvies, géén stemadvies.”

UvA

De Universiteit van Amsterdam spoort op eigen wijze studenten aan om te gaan stemmen. En die kunnen er eigenlijk niet meer omheen, al zouden ze willen: „vanaf vandaag attenderen we via collegeschermen en op alle pc’s op de vier verschillende locaties waar onze studenten kunnen stemmen”, vertelt een medewerkster. Ook in FOLIA, faculteitsmagazine van HvA en UvA, verschijnt vandaag een uitgebreide verkiezingsspecial. „We hopen dat massaal wordt gestemd.”

ASVA

Wie daar ook druk mee bezig is, is Henriëtte Hoogervorst, voorzitter ASVA studentenunie. „Ik merk om me heen dat iedereen het belang van het stemmen dit keer meer dan ooit inziet. Het is ook laagdrempeliger geworden, zeker met initiatieven als De Stembus.” Een echte studentenpartij, zoals 25 Min of iets dergelijks, bestaat niet, maar dat hoeft ook niet, „alle partijen hebben wel iets dat gunstig is voor studenten en we kijken ook breder dan dat.” Ze ziet dat onderwijsinstellingen aandacht besteden aan de verkiezingen, „Maar of het voldoende is, weet ik niet. We moeten ook zelf goed op zoek gaan naar wat er allemaal is en waar de partijen voor staan.”

Parade!

Gelukkig is er voor iedereen wat, beaamt ze. Van basic verkiezingskennisavonden tot complexe debatten. „En onze Parade! Op 13 maart organiseren we een optocht in carnaval stylo om te vieren dat we van ons kunnen laten horen door te stemmen.” Jouw stem is goud waard, luidt het credo, „we gaan met heel veel toeters, bellen, muziek en gezelligheid door de stad.” Paraderen tot ze geen stem meer hebben, „maar gelukkig hebben we die de 15e wel!”