In bed with... Will en Raff van HAIR

Make Love Not War nog altijd een ijzersterke boodschap volgens de musicalsterren die het iconische bed indoken met Metro’s Iris.

702

In kamer 702 van het Hilton gebeurde het precies 48 jaar geleden: de beroemde ‘Bed-in for Peace’ van John Lennon en zijn Yoko Ono. Make Love Not War was hun boodschap vanuit de riante kingsize en nog tot op de dag van vandaag is 702 de plek waar The Beatles fans en andere nieuwsgierigen een nachtje doorbrengen. Maar helaas voor de diehard fans die hadden gehoopt te woelen op het matras met daarin nog de lichaamssappen van het vredelievende duo: het bed incluis matras is vernieuwd.

Bijzonder plekje

Maar goed ook voor HAIR-sterren William Spaaij en Raffaëla Paton die er al een paar uur in liggen op deze warme maandagmiddag, waar het een komen en gaan van pers is in de suite. Het ligt in elk geval wel heel erg lekker hier, beamen ze, „bijzonder zelfs.” De artiesten uit de musical die gaat over de hippiejaren, vrije liefde, de Vietnam-oorlog en Flower Power denken wel dat het nu nog specialer is, omdat ze de musical al een tijdje spelen. „We voelen ons nu nog meer verbonden met die tijd.”

Kom in bed!

Kom erbij liggen, nodigen ze me uit en daar hoef ik geen twee keer over na te denken. Ik schop mijn Puma’s uit, ben blij dat ik vandaag geen zweetvoeten heb en kom knus bij het tweetal liggen. De twee zijn gekleed in hun hippiepakkie, Raffaëla met dikke vlechten in het hair en William met een spannend suède hesje dat weinig tot de verbeelding overlaat en waar je het spontaan nog warmer van krijgt.

Happy hippie

Ze voelen zich behalve happy, ook best wel hippie in het dagelijks leven. William in elk geval steeds meer dankzij zijn vriendin. „We liepen laatst door de duinen en zij zei: kom we rollen ervan af.” Hij aarzelde, zij niet en samen rolden ze zo de duinpan in. „Het voelt lekker om zo vrij te zijn.” Raffaëla had vroeger al enorme bellen in de oren met het peace-teken, „het hippiegevoel zat er al vroeg in bij mij.”

Andere bedden

Qua bedden is dit toch wel een van de apartste waar ze ooit in hebben gelegen. Al was het plekje in Yellowstone Park waar William ooit sliep (met zijn ex) ook een om nooit meer te vergeten. „We werden wakker op 50 meter van de afgrond en met een scala aan dieren dat allerlei geluiden maakte.” Raffaëla noemt ‘die keer in Afghanistan’ memorabel. „Ik trad op voor de Nederlandse soldaten daar, werd wakker in een tentje en liep met mijn wc-rolletje en toilettas naar de provisorische badkamer.” Ze had nog nooit gekampeerd, lacht ze, „dit was een mooie firsttimer en ik mocht ook nog helpen een F16 te laten landen.” Een goed bed is overigens cruciaal, benadrukt William die het liefste naakt slaapt, ‘met soms een broekje aan’. „Daar heb ik echt in geïnvesteerd, bijna net zo’n goeie als deze hier.”

HAIR in Amsterdam

De komende drie weken spelen ze HAIR in DeLaMar en ze hebben er zin in, vertellen ze, af en toe een andere lig-pose aannemend in het bed. Al is het Amsterdamse publiek soms wel wat moeilijk publiek, verklappen ze. „In Venlo en Assen bijvoorbeeld gaat het dak er al meteen af na minuut een, iedereen zingt mee en waant zich meteen in die vrije jaren zestig.” In Amsterdam moeten ze er gewoon wat meer inkomen, maar dat maakt het ook wel weer een extra uitdaging. Er zijn nog kaartjes en voor iedereen die wel wat liefde wil, moet zeker komen. Of een knuffel, knipoogt William, „die geven we genoeg.”

IJzersterk

De boodschap die hun beroemde voorgangers op deze plek verkondigden, is nog steeds een ijzersterke, vinden ze allebei. „Er is nog steeds oorlog en liefde is nog altijd superbelangrijk.” Make Love Not War, ook op deze 28 maart 2017.