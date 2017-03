Contant betalen in de bus? Niet meer in Amsterdam

Om gewapende overvallen in het openbaar vervoer te bestrijden, kun je vanaf vandaag niet meer cash betalen als je in Amsterdam de bus neemt van het GVB. Later dit jaar volgen ook de trams.

„In februari 2016, na zes incidenten in drie maanden tijd waarbij busbestuurders werden bedreigd door overvallers, konden we niet anders dan onmiddellijk ingrijpen”, aldus GVB-directeur Alexandra van Huffelen. „We zijn nu zover dat alle bussen daadwerkelijk cashloos zijn. Dat maakt het werk voor onze busbestuurders stukken veiliger”.

Twee maanden geleden voerde het GVB deze maatregel al in voor nachtbussen. Het vervoersbedrijf werkt samen met andere partijen in de regio hard aan een cashloos openbaar vervoer. Naar verwachting zal het volledige openbaar vervoer op 1 januari 2018 cashloos zijn.

Wat zijn de alternatieven?

Het meest handige (en voordelige) alternatief is volgens het GVB een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart. Op saldo reis je overdag in de meeste gevallen voordeliger dan met een kaartje dat je in de bus koopt.

Wil je toch liever een kaartje met contant geld betalen? Dat kan bij diverse verkooppunten in de stad. Voor Amsterdammers met een minimuminkomen is er tot en met april 2017 een OV-chipkaart met reissaldo beschikbaar tegen een sterk verlaagd tarief.