'Wennen aan dichte Coentunnel? Onacceptabel!'

De onder automobilisten zo gehate Coentunnel zit tegenwoordig vaker op slot dan de kluis van de Nederlandsche Bank. En daar zullen we aan moeten wennen.

Verkeersminister Schultz geeft namelijk aan dat wat haar betreft er niet meer maatregelen genomen kunnen worden, dan ze al heeft gedaan. Maar het ellendige is dat al die maatregelen helemaal niks hebben geholpen.

RTVNH heeft eens zitten tellen en kwam tot 1185 keer dat de tunnel in 2016 op slot ging. Meestal is dat voor een te hoge vrachtwagen die achteraf helemaal niet te hoog bleek te zijn. Rijkswaterstaat weet maar geen antwoord te geven op dit fenomeen.

Slagbomen

Dagelijks staan daarom automobilisten meerdere keren per dag zomaar een kwartier te wachten totdat de slagbomen weer opengaan. Opgelost is er in dat kwartier vaak niks, want er was helemaal geen probleem. Soms is een wapperend stuk dakzeil de boosdoener. Maar het is een raadsel waarom 'verdachte' vrachtwagens niet eerder van de weg kunnen worden gehaald zonder dat half Noord-Holland in de file komt te staan.

De D66-fractie in Amsterdam is het zat en weigert zich neer te leggen bij de tunnel die door sommigen inmiddels 'oester' wordt genoemd.

Lees ook: Slagboom Coentunnel bijna wekelijks geramd

„Dit probleem constateerden we een jaar geleden ook al, en twee jaar geleden was het er ook. Er moet nu echt een oplossing komen. Deze situatie is niet acceptabel”, zegt raadslid Bart Vink. „De minister moet ervoor zorgen dat het probleem nu echt op korte termijn wordt opgelost. Dit kan zo niet blijven. De maat is vol. Ik verwacht actie.’’

Irritatie

De vele dagelijkse stremmingen geven veel irritatie bij bewoners en bezoekers van Amsterdam. „Veel mensen zijn het echt zat. D66-Kamerlid Salima Belhaj deed afgelopen jaar haar beklag bij de Minister. Maar er komen nog altijd geen oplossingen.’’ Hoogleraar Bert van Wee (TU Delft) schatte op verzoek van RTVNH de economische schade van de dichte tunnel. Hij kwam op jaarlijks vijf tot tien miljoen euro aan schade.



Minister Schultz van Infrastructuur geeft aan dat ze een aantal maatregelen heeft genomen en dat er niet méér van haar verwacht kan worden. Het aantal stremmingen is echter niet afgenomen. Afgezien van de Velsertunnel is er geen tunnel in Nederland zo vaak gestremd als de Coentunnel. Vink: „Ik vang op dat er gezegd zou worden: ‘wen er maar aan’. Dat vind ik niet acceptabel.’’

Kamerlid Beljah gaat opnieuw Kamervragen stellen.