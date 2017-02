Weer minder kinderen met overgewicht in Amsterdam

Door alle voeding- en sporthypes die we op het internet voorbij zien komen, zou je haast denken dat gezond eten en bewegen voor veel Nederlanders de norm is. In ons land zijn echter nog steeds heel veel mensen te zwaar, onder wie een hoop kinderen. Zeker in Amsterdam zijn er veel kinderen te dik, maar gelukkig is dit aantal het afgelopen jaar gelukkig gedaald. Dit meldt Het Parool.

Toen vier jaar geleden bleek dat 21% van de Amsterdamse kinderen overgewicht had, tegenover een percentage van 13% op landelijk niveau, trokken ze in onze hoofdstad aan de bel. Het project Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht moest eraan bijdragen om het aantal kinderen met overgewicht in een tijdsbestek van twintig jaar te verminderen. Zo moest de obesitasepidemie in Amsterdam worden aangepakt.

Hoe zit het ook alweer? Obesitas is niet hetzelfde als overgewicht, het is een ernstige vorm daarvan. De Nederlandse Obesitas Kliniek beschrijft het als “een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s.”

Cijfers

In 2015 had 12% van de Nederlandse kinderen tussen de 4 en 20 jaar oud overgewicht, hiervan had 3% obesitas. Als we naar volwassenen kijken, heeft meer dan de helft (50.3%) van de Nederlanders in 2015 overgewicht, waarvan 13,7% aan obesitas lijdt.

Het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht focust zich op verschillende pijlers. Natuurlijk het eet- en beweeggedrag van kinderen en de invloed van hun ouders hierop, maar ook de omgeving is belangrijk. Hoe kan de omgeving van het kind bijdragen aan een gezondere leefstijl? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het eten dat verkrijgbaar is in de schoolkantine.

Wethouder Eric van der Burg ontwikkelde het programma en timmert hard aan de weg om zijn doel te bereiken. Dat lijkt te lukken, want net als vorig jaar is het percentage te dikke kinderen in Amsterdam afgenomen. Waar het landelijk gezien op 12% ligt, ligt het in Amsterdam nu op 18,5%. Een afname van 2,5 procentpunt sinds 2013 dus. In cijfers: hadden drie jaar geleden nog 27.000 kinderen overgewicht, nu zijn dat er 24.500.

Amsterdamse kinderen

Het eetgedrag van de kinderen die woonachtig zijn in onze hoofdstad lijkt in de afgelopen drie jaar dus gezonder te zijn worden. Toch geldt dit zeker niet voor alle Amsterdamse kinderen. Scholieren van het speciaal onderwijs zijn vaker te zwaar, net als kinderen die een Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben.

Daar valt dus nog veel te winnen, maar het gaat de goede kant op. Bovendien lijkt het programma toch ook effect te hebben in de wijken met de laagste sociaal-economische groep. Wethouder Van der Burg is verheugd ook daar een afname van overgewicht te zien, aangezien onderzoek uitwijst dat mensen met een lager inkomen vaker te dik zijn dan mensen met een hoger inkomen.

Overigens stak een nieuw probleem wel de kop op in Amsterdam: 25% van de pubers zou last hebben van slaapproblemen. Goed slapen is belangrijk voor kinderen en draagt tevens bij aan het behouden van een gezond gewicht. Hierom is de gemeente bezig met een programma ter bevordering van goed slapen.