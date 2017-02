Pleurop, het is uit! Zeg het met dode roos op V-dag

Valentijnsdag gaat over rozen dit jaar, zij het verwelkt. Een dode roos voor toekomstige ex-geliefde kost je slechts 1 euro bij deze Amsterdamse service.

Niet zo goed met woorden, maar ben je je geliefde wel helemaal zat? Zeg het met Pleurop en laat een dode roos (1 euro), een verwelkt bosje bloemen (4, 50 euro), een zanger aan de deur die Cry me a River zingt (op aanvraag) aan je toekomstige ex bezorgen. Of een ‘stomme brief’ (1 euro) vol met clichés als: het ligt niet aan jou en laten we vrienden blijven…

Tegen de commercie

Al is de vraag of dát nog wel lukt na de Pleurop-actie, beaamt Joost Aartsen van het tijdelijke Pleurop dat weer onderdeel uitmaakt van creatief bureau Tosti Creative. ‘Laten we iets geks doen!’ dachten hij en zijn collega’s op een goed avondje aan de bar van Bar Broker, „we hadden zin in iets grappigs en om iets tegen die hele zoetsappige commercie rondom Valentijnsdag te doen." Ze benaderden bloemimporteurs en de plantaardige jongens haalden overal en nergens oude ruikertjes op die anders toch maar in de afvalbak zouden eindigen.

Slechte relatie

Uitmaken is niet leuk en Valentijnsdag ook niet en Pleurop is de perfecte manier om de twee te combineren, vervolgt hij. Hij denkt dat mensen tegenwoordig veel te lang in een slechte relatie blijven hangen en daar is Valentijnsdag ook zeker debet aan. „Het vertroebelt het beeld van je huidige liefde of relatie. En zo kabbelt zo’n relatie maar door en door en door…” Zelf stuurt-ie overigens geen dode roos, hij is nog veel te blij met zijn vriendin, maar een echte roos krijgt ze ook niet, schudt hij beslist zijn hoofd. „Ik ga lekker voetballen op Valentijnsdag.”

Nazorg?

Aan nazorg voor alle teleurgestelde huilende meisjes en boze gedumpte gasten, hebben ze nog niet gedacht. Maar, en er begint een rood gloeilampje boven zijn hoofd te branden, „misschien is een knuffelservice of datingdienst de day after een goed idee…”