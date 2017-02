Nieuwe studie in Amsterdam is niet voor databeet

Niet voor databeten, die nieuwe studie in Amsterdam. Maar datababes en -boys kunnen er zeker wel hun tanden in zetten.

Baangarantie

Gaat jouw hart sneller kloppen van films waarin de hoofdpersoon er met het meisje vandoor gaat wanneer hij het Grote Mysterie oplost? Als je dan ook nog eens houdt van computers, kickt op gigantische getallenreeksen en baangarantie na je studie wil, dan moet je misschien eens aan de nieuwe opleiding Data Science denken. De studienaam klinkt op het eerste oor misschien niet heel spannend, maar de inhoud is dat wel: het ontdekken van verborgen patronen in grote hoeveelheden data. En anno 2017 is dat belangrijker dan ooit.

Drie dataketeers

De Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam hebben dan ook de handen ineengeslagen en de Amsterdam School of Data Science opgericht. De drie willen met het grootste opleidingsaanbod van Europa tegemoetkomen aan de steeds groter wordende vraag van data scientists op de arbeidsmarkt. Kajsa Ollongren, wethouder, beschermheilige van startups en locoburgemeester van Amsterdam, geeft op 24 maart het startschot voor de studie in de Raadszaal van het Stadhuis en roemt nu al het belang ervan. „De oprichting van de Amsterdam School of Data Science is heel belangrijk voor de stad. Door het enorme aanbod aan opleidingen staat Amsterdam in één keer op de kaart als dé plek om data science te studeren.”

45 miljard

Data science staat aan de basis van elke innovatie: van zelfrijdende auto’s tot populaire apps als Uber en Google Maps. De mogelijke waarde van data voor onze economie is niet mis en wordt door de Nationale Denktank geschat op 45 miljard euro. Marc Salomon, decaan van de Universiteit van Amsterdam Business School en een van de initiatiefnemers is dan ook stellig: „Het groeiende belang van data voor de samenleving is niet te ontkennen. Op dit moment zijn er simpelweg te weinig specialisten om alle kansen te benutten en dat probleem willen we met de UvA, VU en HvA oplossen." Het mooie aan data science vindt hij de raakvlakken met zo’n beetje elk vakgebied. „Studenten leggen zich dus niet direct vast: ze kunnen later nog kiezen of zij zich gaan specialiseren in bijvoorbeeld business, levenswetenschappen, gezondheidszorg of elk andere discipline waar data een rol in speelt.”