Grootste huisfeest: Overlast was nog nooit zo lekker

De debuutklas van de populaire opleiding School of House geeft zaterdag hun van a tot z zelf georganiseerde ‘househuisfeest’: Overlast.

Grootste huisfeest

Nu liggen nog wat lege glazen en andere plezierresten van het feest van afgelopen weekend op de grond, zaterdag is Warehouse aan de Elementenstraat compleet getransformeerd tot het grootste huisfeest van Amsterdam. „Maar dan in een rauwe loods met de lekkerste muziek en verrassingen, het gaat een ongelooflijk vet feest worden.” Celine van Keulen (19) kan bijna niet wachten tot zaterdag. Ze is een van de twintig studenten van het Dance Music & Event examenjaar, de ROC-specialisatie waar het allemaal draait om evenementen in de dance-industrie. Hun eindproject: met z’n allen een ‘echt dik feest’ neerzetten.

Plat geflyerd

Ze hebben keihard aangepakt, vertelt Jan Maarten Hartong trots. Hij is oprichter van The School of House en hun mentor die hen alles zelf laat proberen, maar helpt en adviseert waar nodig. „Van stroboscopen tot dj’s, ze hebben alles tot in de puntjes geregeld.” En de promotie, want je moet het feest nog wel aan de liefhebber brengen. ’s Nachts werd geflyerd bij clubs als AIR en ‘waar eigenlijk niet?’ Celine: „we hebben de hele stad plat geflyerd!” Met succes, want ze zijn bijna uitverkocht, verklapt haar mentor met het promoten zelf ook onder de knie: „kijk op de website voor de laatste kaartjes.”

Techno yes

Beiden delen hun liefde voor elektronische muziek en vooral techno. Haar eerste dancefeestje was Reuring in Purmerend drie jaar geleden, zijn laatste was Thuishaven in Amsterdam. Vorige week zondag nog, toen zijn favoriete resident dj’s Kasper & Jama de circustent op zijn kop draaiden. Een dikke knipoog van Jan Maarten die meerdere talenten blijkt te hebben, volgt rap, „ik ben de Jama in Kasper & Jama..”

College in A'DAM Toren

Het Dance Music & Event examenjaar is het eerste jaar al meteen erg populair en ook komend jaar moet geloot worden vanwege de vele aanmeldingen. Het doel van de opleiding is om studenten zo veel mogelijk dance-gerelateerde kennies en ervaring bij te brengen. In de A’DAM Toren krijgen ze gastcolleges van onder anderen Duncan Stutterheim (ID&T en hun coach) en Mirik Milan (voormalig Nachtburgemeester), in Nachtlab leren ze alles over het organiseren. Het eindfeest vormt de kroon op het werk voor de studenten en de twintig (feest)neuzen dezelfde kant op krijgen, is uiteindelijk gelukt.

Hoe gaan we heten?

De grootste vraag was: wat wordt het concept en hoe gaan we het noemen? Celine, die later wel creative director van het bekende festival Tomorrowland wil worden, schudt lachend haar hoofd, „dat was wel een dingetje, hoor.” Een uiteenlopend scala aan namen kwam voorbij: Stuk, Wireless, Kapot, Amsterdam Connected… Op een goede dag was daar als donderslag bij heldere hemel het O-woord. „Dit wordt ‘m, wisten we, Overlast klinkt gewoon lekker.”

Geen zeikburen

Ze lopen in de Warehouse rond waar al menig house- en technofeest het pand op zijn grondvesten heeft doen laten trillen. Bang voor echt overlast voor de buren hoeven ze in elk geval niet te zijn: op het industrieterrein diep in West woont niemand. Al zullen de snoeiharde baslijnen komende zaterdag uitblijven. Je kunt hier geen ‘steriele techno-dj die een set van zes uur draait’ neerzetten, licht Jan Maarten hun afwisselende line-up toe. Dat kan wanneer het een bekend undergroundfeest is, maar is lastiger bij een nieuw feest met uiteenlopende doelgroep. Ze hebben dan ook rapper Dio ‘de sfeermaker’ tot dj Benny Rodrigues en Girls Love Dj’s tot Geza Weisz. Maar er is meer, glimlachen ze veelbelovend: een beerpongtoernooi, een crowdsurfkampioenschap én een confettikanon, „toch een beetje carnaval in Amsterdam.”

Zelf ook

Of ze zelf zaterdag ook een feestje gaan bouwen? Celine kijkt haar mentor aan. Zij wil wel, twinkelen haar helderblauwe ogen en Jan Maarten knikt haar geruststellend toe. „Het werk moet af zijn als het feest begint.” Hij kijkt naar de dance-organisatietalenten van morgen die verspreid door de zaal druk aan het werk zijn. „Natúúrlijk wordt er gefeest, en goed ook.”