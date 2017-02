Grootste canvas ter wereld onthuld in Amsterdam

Vrijdag 10 februari zal het grootste canvas ter wereld worden onthuld op de Wibautstraat in Amsterdam. Het gigantische steigerdoek is een kunstwerk gemaakt door Paulien Oltheten, zij is de winnares van de wedstrijd die projectontwikkelaar Boelens de Gruyter heeft opgezet.

Bijna 800 m2

Het kunstwerk van de winnares wordt afgedrukt op een mega groot doek van bijna 800 m2 en zal tot eind maart het gebouw omhullen. De wedstrijd werd gehouden voor getalenteerde oud-studenten van de Rijksakademie voor beelden kunsten. De 34-jarige Paulien werd als winnaar gekozen door een professionele jury bestaande uit: Burgemeester Eberhard van der Laan, Beatrix Ruf (directeur van het Stedelijk Museum) en Ronald Ockhuysen (hoofdredacteur van Het Parool). „De eenvoud in intimiteit van de beelden staat in scherp contrast met de visuele chaos van de stad en de drukte van de Wibautstraat, maar ze zijn verre van saai", zegt Beatrix Ruf over het kunstwerk van Paulien.

Amsterdam heeft een groot kunstaanbod, maar deze kunstwerken zijn vaak alleen binnenshuis in musea te zien. Door dit gigantische grote canvas wordt kunst ook buiten de museumdeuren zichtbaar. We zien de laatste tijd al vaak dat steigerdoeken in worden gezet als reclamemateriaal, maar nu wordt het dus ook gebruikt als kunstvorm. Directeur Maarten de Gruyter wil met het initiatief bijdragen aan de beleving van het inspirerende gebied van de stad. „Amsterdam staat altijd wel ergens gedeeltelijk in de steigers, op de manier kunnen we van dit ongemak iets moois maken én een kans bieden aan kunstenaars." Met de Boelens de Gruyter City Art prijs wil de projectontwikkelaar een podium bieden aan toptalent uit de kunst.

Tipje van de sluier

Als het grootste canvas ter wereld in een van de drukste straten van Amsterdam wordt geplaatst, dan hoop je natuurlijk op een bijzonder kunstwerk. Verwacht dan ook geen abstracte vage kunst, maar een realistische fotocollage. Paulien heeft voor het canvas een fotocollage gemaakt met beelden uit de stad. „De eenvoud van mijn beeldkeuze staat mooi in contrast met de drukte van de stad, waar al genoeg visuele afleiding te vinden is," zegt Paulien aan Metro. „De foto die gelijk in me opkwam toen ik de aankondiging zag, was een foto die ik twee jaar geleden heb gemaakt. Het is een beeld van twee jongens die met hun hoofd op tafel slapen. Ze lijken veel op elkaar, misschien zijn het broers. Ik kijk nooit naar oren, maar bij hun valt me op hoe mooi ze zijn, ze lijken te luisteren naar onzichtbare geluiden van boven."

Paulien komt oorspronkelijk uit Nijmegen, maar werkt en woont al een aantal jaar in Amsterdam. „Amsterdam is een mooie stad om aan te komen en om te vertrekken. Ik kom er graag, maar reis ook veel. Ik vind de stad nu iets te druk worden."