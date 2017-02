Genderneutrale toiletten in stadhuis Amsterdam

Om het goede voorbeeld te geven omtrent de acceptatie van transgenders en interseksualiteit, wil Amsterdam naast naast mannen-, vrouwen- en invalidetoiletten nu ook genderneutrale toiletten op het stadhuis maken.

Naast genderneutrale toiletten in het stadhuis, zegt het college ook te zullen kijken of er in andere gemeentelijke gebouwen behoefte is aan sekseneutrale toiletten, schrijft Het Parool.

Begrijpelijke behoefte

Het college vindt de behoefte van transgenders aan genderneutrale toiletten ‘begrijpelijk’ als symbool, „maar ook als praktische uitwerking van de acceptatie van sekseneutrale voorzieningen”.

Door de wc's op het stadhuis te plaatsen, hoopt de gemeente ook andere openbare gelegenheden in de stad te inspireren. Het is overigens niet de bedoeling dat de toiletten de gevestigde orde wat betreft sanitair op het stadhuis volledig op zijn kop zetten: ook de gescheiden toiletten zullen blijven bestaan.

Gemeente Utrecht

De Stopera zou niet het eerste openbare gebouw in Nederland zijn met genderneutrale toiletten. Zo zijn deze toiletten al in het Amsterdam Museum te vinden en op de Universiteit van Amsterdam. Ook de gemeente Utrecht besloot recent om dit soort toiletten op het stadhuis te maken.

Eerder nam de gemeente Amsterdam al een andere maatregel om de acceptatie van genderneutraliteit te stimuleren: er werd besloten om het aangeven van geslacht op gemeentelijke formulieren niet langer verplicht te stellen.