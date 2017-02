Elio gaat voor de 100.000!

Amsterdammer Elio kleurt de stad met zijn kleren, persoonlijkheid en sinds kort ook zijn eigen YouTube kanaal.

Portret van een portret

Het is een mooie verschijning op de altijd ietwat steriele Zuidas, waar hij deze middag zijn afspraken heeft. Met zijn lange manen met flinke slag, vrolijke lach, opvallende vintage kleding en hele manier van doen, inclusief het typische ‘Elio-gebaartje’ waarmee hij soepel zijn haar achterover slaat, valt hij op tussen de maatpakken en aktetassen. Elio Heres (27) duwt in Market 33, een hippe spot op de Zuidas, een misvormde cactus aan de kant. „Ik heb een hekel aan planten”, licht hij zijn move toe. „Behalve aan orchideeën.”

Drukdrukdruk

Hij schrijft nog even wat in zijn agenda die tot de rand toe vol zit. Op zijn to-do pagina staan dingen als ‘afspraak met editor’ en ‘stagedag’, maar verder is er ook tijd voor ‘koffie met Sanne, lunchen met Lily’, „mijn vrienden zijn superbelangrijk voor mij.” Evenals zijn grote liefde Maikel, met wie hij ‘alweer járen samen is’, „we hebben zelfs een koophuisje, lekker burgerlijk, hè?”

Bezig bijtje

Het is een veelzijdig type, androgeen („als ik een vrouwentas wil dragen, doe ik dat”), maar ook qua werk en studie. Hij studeert orthopedagogiek aan de VU, loopt stage met verstandelijk gehandicapte mensen en werkt als teamleider bij de Appie op de Overtoom, waar hij dikke maten is met zijn collega’s die veelal Marokkaanse wortels hebben en hem ‘ondeugende woorden’ leren. Al kunnen ze hem wel schieten met de Ramadan, grinnikt hij,, „dan loop ik weer compleet hysterisch binnen met: ooooh, ik heb nú koffie nodig!”

Amsterdam

Zijn jeugd was niet altijd gemakkelijk als gay in een Jehova’s Getuige gemeenschap, blikt hij terug en neemt een slok Gingerbeer, zijn nieuwe lievelingsdrankje. Elio stapte eruit en bouwde een leven op in Amsterdam, ‘zijn nummer één stad’. „Ik kan hier helemaal mezelf zijn en dat wil ik ook meegeven in mijn vlogs. Wees zelf je grootste inspiratiebron.” Op woensdag verschijnt zijn blog op zijn website en hij heeft sinds kort zijn eigen YouTube kanaal. Elke maandagmiddag om vier uur verschijnt zijn weekvlog, elke vrijdag om vier uur een thema- of reisvlog. Die van morgen gaat over zijn trektocht door Thailand en hij verklapt alvast twee woorden: „Roze. Kuikens.”

Alles

Ook zijn zwakke momenten komen terug in zijn vlogs, zoals toen hij zijn poes Cooky twee weken geleden moest laten inslapen. Hij is open en wil eigenlijk alles wel laten zien, hoewel, en nu moet-ie lachen, „geen porno, hoor, ik heb zo mijn grenzen.” Mode is belangrijk voor hem en met beste vriendin en designer Sabine Staartjes struint hij vintagezaakjes af. Laatst vond-ie in het zakje van een damesjasje een Berlijns bioscoopkaartje uit 1960 en hij droomt even weg, „dat vind ik zo bijzonder, ik vraag me dan meteen af met wie ze in de bioscoop zat en of het gezellig was…”

Nachtvlinder

In 2015 won hij een Gouden Kabouter (de Oscars in de dance-scene) voor Absolutely Fabulous Nachtvlinder, een kroon op zijn werk. Het is dan ook een nachtvlinder en met zijn bedrijfje zorgt hij voor performances tijdens feesten en staat vaak als ‘doorbitch’ bij events. Al is-ie geen bitch, daar is hij te lief voor, „noem me maar doorhost.” En ook hier weer een opvallende, zeker wanneer hij zijn zijn genaaide Ikea-dekbed-pak aanheeft, „zelf genaaid!”

Icoon

Het liefste zou hij 500 willen worden, „ik wil nog zoveel dingen doen.” Een eigen televisieprogramma lijkt hem het einde, of zangles nemen en zanger worden. Of kledingontwerper. En meedoen aan Expeditie Robinson, want al is hij best een diva, „ik houd ook van backpacken en terug naar de basis gaan.” Maar, en het stadstijlicoon-in-spe slaat nog een keer zijn wilde manen naar achter, „dan wel met een lekker crèmepje en mijn föhn, ik wil er fabulous uitzien.”

Plat buikje

Drinken doet hij niet meer en waar vroeger de cava rijkelijk vloeide, vloeit nu de energie. „Mijn buikje is ook veel platter geworden, voel maar door mijn mosgroene jasje met gouden knopen heen.” Een ‘vierpakje’, „binnenkort een zes.” Want Elio is een perfectionist. Hij gaat dan ook voor de 100.000 volgers en het begin is er, knipoogt hij met zijn bruingroene ogen met bruine ster erin, „ik heb er al 126…”