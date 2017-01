‘Student Hotel buit internationale student uit’

The Student Hotel buit internationale studenten uit door verkapte huisvesting aan te bieden voor veel te hoge huurprijzen. Dat zegt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) die daar maandagavond over in debat gaat met onder meer The Student Hotel en de gemeente Amsterdam.

Het hotel met vestigingen in Rotterdam, Den Haag, Groningen en Amsterdam, biedt kamers aan voor toeristen en voor langdurig verblijf (tot één jaar) aan studenten. In de praktijk maken vooral internationale studenten gebruik van de langdurige verhuur.

Wasservice

Talal Alabdullatif (24), een Zweedse student, verbleef afgelopen jaar in Amsterdam om zijn master te behalen. Hij verbleef vijf maanden in een vestiging van The Student Hotel in het centrum. Het was voor hem een redelijk makkelijke manier om een kamer te vinden, aangezien hij het juiste netwerk miste in de Nederlandse hoofdstad. „Het zijn niet alleen de kamers die ontzettend duur zijn, daarbovenop moet je nog betalen voor allemaal extraatjes, zoals de was. Bij een huur van 1000 euro per maand, zou je toch verwachten dat dit gratis is.”

Volgens The Student Hotel is de hoogte van de huur terecht. Er wordt dan ook meer geboden dan alleen wonen. Zo is er een gym, een restaurant en organiseert het hotel evenementen voor de bewoners. „De gratis gym is erg klein. Er staan vier cardio-apparaten, een ‘bench press’ en een paar gewichten. In de kelder is een nieuwe gym, maar daar betaal je 50 euro per maand voor”, aldus Talal.

Huurbescherming

De LSVb noemt het kwalijk dat de studenten die hier verblijven geen huurrechten genieten. „Hoewel zij duidelijk wooneenheden verhuren, werken zij met een hotelvergunning. En wanneer er geen bestemming is voor een hotel, dan wordt het ineens wel huisvesting genoemd. Dat klopt niet”, aldus Jarmo Berkhout, voorzitter van de studentenvakbond. „Zo kunnen studenten veel sneller op straat gezet worden dan bij reguliere verhuur.”

De studentenvakbond beweert dat The Student Hotel illegaal opereert. Stef Blok, minister van Wonen, heeft de beslissing bij de rechter en de lokale politiek gelegd. Berkhout: „Ik vind het vreemd dat de minister, die verantwoordelijk is voor deze regelgeving, dit niet als zijn probleem ziet. De minister ontloopt hiermee zijn verantwoordelijkheid.”

Achterdeurtje

De gemeente Amsterdam zegt niets te doen zolang het hotel zich aan de regels houdt. „Een student die vijf maanden in een hotel verblijft, dat mag”, aldus wethouder Laurens Ivens. „Maar mocht blijken dat het om huisvesting gaat, dan moeten mensen huurrechten krijgen. Dit moet geen achterdeurtje worden.”

Frank Uffing, directeur van The Student Hotel, herkent zich niet in de kritiek van de vakbond en gaat het debat dan ook graag aan. „De LSVb is de enige organisatie die blijkbaar van mening is dat het huurrecht op een hotel van toepassing is. Universiteiten, gemeenten en sociale huisvesters zien wel in dat wij naast het bestaande aanbod een welkome aanvulling zijn.”

Vieze muren

Talals ervaring in het studentenhotel is niet alleen maar negatief. „Het personeel was erg vriendelijk en er werden af en toe sociale activiteiten georganiseerd, met gratis bier.” Toch zal hij het anderen niet aanraden om er te verblijven. „Bij mijn vertrek heb ik tot twee keer toe gevraagd of iemand mijn kamer kon controleren. De persoon die dit moest doen, was elke keer niet beschikbaar. Toen ik weer thuis was, kreeg ik een mail dat er vlekken op de muren zaten en dat ik mijn borg niet terugkrijg. Ik heb ze verteld dat ik de kamer zo heb achtergelaten als dat ik hem heb gekregen. Het is zo makkelijk geld vangen voor het hotel.”

The Student Hotel zegt met Talal in gesprek te willen gaan. „Het lijkt erop dat de student in kwestie niet de mogelijkheid had de schade te melden. We kijken graag naar zijn klacht.”

Debat

Berkhout hoopt met het debat de discussie op te doen laaien rondom de kamerverhuur van The Student Hotel. Zeker nu er ook plannen liggen om vestigingen te openen in Leiden en in Utrecht. Maandagavond komen onder meer de LSVb, The Student Hotel en de gemeente Amsterdam samen om het debat aan te gaan.