Kantinegevoel in hippe industriële jas: YUMLER

Deze spot zit vol variatie en gaat bijna open. De naam klinkt in elk geval al lekker.

Playlist

Het ruikt naar vers gefiguurzaagd hout en op de vloer liggen zes houten letters, klaar om te worden opgehangen. Rudy de Australische klusser schildert gefocust de bloembakken en tussen het boren door klinkt een opzwepend muziekje. Van onze YUMLER-playlist, vertelt Andras Caron, terwijl hij de muziek iets zachter zet. House tot hitjes, „vol variatie.” Net als YUMLER zelf, blijkt na een rondje met eigenaar Andras door deze nieuwe food startup.

Canteen

Of een kantine, zoals hij het omschrijft, maar dan wel eentje in een hippe industriële jas met stalen buizen aan het plafond en banken en tafels in een kleur groen die je niet zomaar in de lokale bouwmarkt tegenkomt. Hij noemt het dan ook liever een ‘canteen’. „Het is geen reguliere horeca”, zo verzekert hij. Zo komt er een app waarmee eten kan worden besteld, want ze doen ook aan ‘delivery’ met hun bakfietsen. Hij wijst naar buiten. Daar komt straks het terras, vlak voor een sportveld. „Is van een school voor Japanse kindjes” en hij lacht, ,,heb je straks meteen live-entertainment tijdens je maal.” Ook hun canteen heeft een sportief verleden, „dit was de gymzaal van de technische universiteit.”

Ad hoc

Het idee ontstond nadat hij voor de zoveelste keer rond etenstijd in de Appie stond en er helemaal klaar mee was: te druk en altijd weer die onnodige aankopen. En boodschappen voor de hele week doen, zag-ie ook niet zitten. „Amsterdammers houden van ad hoc beslissen wat te eten.” Natuurlijk heb je de bezorgdiensten, „maar dat is toch vaak pizza en hamburgers of heel duur.” YUMLER wil het anders. „We hopen dat mensen ons gaan zien als een plek waar je heel vaak kan komen eten of door kan laten bezorgen en ook het gevoel krijgen dat we voor ze zorgen.” Het menu varieert van pasta tot stoofje, „het is gezond, maar wel echt lekker en voor schappelijke daghapprijzen.”

Sangri-ja!

Je komt hier niet om chique uit eten te gaan. schudt hij zijn hoofd. Tafelzilver en stijve niet-tutoyerende bediendes: nee, bij elkaar aanschuiven en binnen een half uur weer klaar kunnen zijn: ja. „En pitchers sangria!” likt hij zijn lippen al af. Een nachtje of negen slapen en nog even alle puntjes op de Y en dan gaan ze open. De eerste, niet de laatste, wat hem betreft. Dit wordt hun flagship canteen, gooit hij er nog een Engelse term in. Hij houdt van deze locatie. „We bouwen aan de randen van steden, plekken die in ontwikkeling zijn en dat is het hier, het wordt steeds leuker en komen steeds meer mensen wonen.”

Het geheim van Caron?

Andras komt uit een hechte ondernemende familie. Met zijn tweelingbroer Tom organiseerde hij grote feesten als Open Air, zijn vader is de bekende (tv-)kok Alain Caron die met Tom en zijn andere zoon David onlangs het nu al populaire Café Caron opende. Het grote Caron-geheim? Hij haalt zijn schouders op. „We hebben in elk geval geleerd om nieuwe dingen uit te proberen.” Vol vertrouwen is-ie dan ook. „YUMLER kan het verschil gaan maken, zoiets als dit is er nog niet.”