Dit alternatief voor grofvuil geeft lekker gevoel

Gooi je spullen niet weg, maar geef ze door via deze app. Scheelt je weer een ritje naar het grofvuil en geeft ook nog eens een goed gevoel.

Sloophout

Hij werd bij wijze van spreken geboren in een kribbe van sloophout en tot op de dag van vandaag leeft Thomas Adelaar nog altijd volgens het credo: spullen een tweede leven geven. „En niet zomaar iets weggooien.” Hij bedacht de app iKringloop waarmee mensen hun afgedankte bank/oude maar nog wel werkende wasmachine/te kleine schoenen/iets anders kunnen weggeven, zodat ze het niet naar het grofvuil hoeven slepen en zo ook nog iemand blij maken. Een typische win-winsituatie.

Mooi afval

Adelaar werkte in het familiebedrijf waar hij van zijn ouders het vak meubels van sloophout maken, leerde. Daarna ging hij studeren en ook toen lag weer de focus op afval en gerecyclede materialen. In Amerika ging hij vervolgens wonen en werken en daar ontdekte hij hoe mensen elkaars spullen gebruikten en hoe zelfs kunst kon ontstaan door wat wij hier afval zouden noemen. Een wereld ging voor hem open en weer terug in Amsterdam, viel het hem ineens op hoeveel nog prima bruikbare en vaak zelfs mooie spullen bij het grofvuil worden gedumpt. Vanaf toen ging hij lichtelijk los als ‘afvalverzamelaar’, bekent hij glimlachend.

Kerstboomtic

Zo vond hij in de grachtengordel een bank met losse poten en een tikkeltje gehavende Dudok designstoelen en hij laadde alles in zijn bakfiets. Appeltje eitje voor de man met meubelhandigheid in zijn dna en al gauw stonden zijn aanwinsten weer zo goed als nieuw te pronken in zijn huis. Ook had hij een kerstboomtic. „Wanneer ik een boom zag met de kluit er nog aan, nam ik hem mee en zette hem op mijn balkon.” Dat al gauw propvol was, beaamt hij, „maar gezellig stond het wel.” Dit jaar had hij een kunstboom in zijn huis, die overigens ook aan zijn tweede leven bezig was. „Een erfenis van de opa van mijn vriendin en zonde om weg te gooien natuurlijk.”

Zo werkt het

Hij bedacht het ‘kringloop en ik-concept’ en ontwikkelde de app samen met de gemeente, die meteen enthousiast over het idee was. Op iKringloop zijn de regels simpel. Meld jezelf aan, maak een foto van datgene dat je weg wilt geven, geef met sterren aan hoe de conditie is (1 tot en met 5) en deel het in de app. Wanneer iemand de app opent en jouw bericht ziet, kan contact worden gelegd en het artikel worden opgehaald. Nee, romances zijn er bij zijn weten nog niet ontstaan bij iKringloop, lacht de recycleman, „het is geen Tinder!”, maar leuke contacten worden wel gelegd. Zelf heeft Adelaar, die op dit moment bezig is met het ontwikkelen van een aantal andere afvalapps, al behoorlijk wat laten ophalen.

Lekkere koekenpan

Van een koekenpan die ‘lekker bakte’ zoals hij later hoorde tot de twee glazen deuren van zijn inbouwkast. Erg populair bleken die, maar ook op iKringloop geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Behalve dat het hem altijd een tocht naar het grofvuil scheelt, is er iets dat deze recycleman nog veel belangrijker vindt. „De blijheid van mensen met jouw oude spullen.” We gebruiken eigenlijk meer spullen dan de aarde kan dragen, vervolgt hij. „We gooien veel te veel weg, terwijl het vaak nog prima is.” Als iedereen zijn of haar ‘afdankertjes’ dan ook zou delen en weggeven, wordt een flinke steen aan het milieu bijgedragen, „goed nieuws voor toekomstige generaties.”

Genoeg

Bang om het aan de stok te krijgen met de zogenaamde grofvuilstruiners, mensen die er hun hobby van hebben gemaakt pareltjes te vinden tussen het afval of spullen eruit vissen om ze daarna te pimpen, is hij niet. „Nee,hoor”, schudt hij beslist zijn hoofd, „in Amsterdam is zoveel te vinden bij het grofvuil, er is genoeg mooi afval voor iedereen.”