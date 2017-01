Beestachtig goed jaar voor stadsdierentuin

Het was een jaar vol hoogtepunten. Voor 2017 is er ook een vurige wens...

Verhuisd!

ARTIS blijkt een accuraat teller en laat weten blij te zijn met de uitkomsten. In 2016 bezochten om heel precies te zijn 1.352.699 bezoekers de stadsdierentuin en ARTIS-Micropia, een klein verschil met 2015 toen 1150 meer bezoekers onder de poort doorliepen. Behalve goede bezoekersaantallen was het een jaar vol hoogtepunten. Ook voor een aantal dieren overigens, want de jaguars, de Bennettwallaby’s en de zwartstaartprairiehonden kregen een nieuw huis. Vooral de jaguars met hun grote kooi waar je van boven tot onder via stenen en balken in kunt klimmen, blijken publiekslievelingen: man, vrouw, jong en oud kijkt dagelijks voor het hek de ogen uit en waaghalzen klauteren met een hand de hekken in, de andere wordt gebruikt voor fotootjes van heel dichtbij.

Scherp als een jaguartand

Want dichtbij komen de katachtigen, niet heel gek dat daarom opvallende waarschuwingsborden aan alle kanten staan waarop mensen worden geattendeerd op ‘scherpe klauwen en scherpe tanden’. „Hun beet is zo volhardend, daarmee kunnen ze zelfs een schildpadschild doorbijten!”, licht een woordvoerder toe. En voor mensen zouden ze ook hun klauw niet omdraaien, in het wild eten ze tenslotte ook van alles. „Van vissen, reptielen en vogels tot groter wild als capibara’s, Zuid-Amerikaanse tapirs of grote miereneters, diersoorten die overigens bij ons niet ver van het jaguarverblijf leven.” De dierentuin heeft de vurige wens dat de zwarte mannetjesjaguar en het gevlekte vrouwtje elkaar een beetje liggen en weten te vinden in het grote verblijf, „we hopen op welpen in 2017.”

Babies

In 2016 zag een schare andere dieren al het levenslicht: een grote miereneter, twee netgiraffen waarvan een is doodgegaan, twee tapirs, Hudson Bay wolven en een zeldzame zwarte slingeraap. Ook kroop voor het eerst in twintig jaar een jaarvogelkuiken uit het ei, iets wat de dierentuin ‘opmerkelijk’ noemt. Erg blij zijn ze met de geboorte van een Aziatisch olifantje, zeker na de dood van de 4-jarige Mumba, „hij overleed in december 2015 aan een herpesvirus.”

Eetbare tuin

Behalve aandacht voor fauna, heeft de oudste dierentuin van Nederland ook flora hoog zitten. Twee jaar geleden werd de eetbare tuin aangelegd en alle planten, bloemen en kruiden die in de seizoensperken te zien zijn, zijn eetbaar. „Onze dierverzorgers plukken zelf de planten en geven ze aan de dieren.” Maar niet aan grote jongens als de leeuwen en tijgers. „In eerste instantie is het bedoeld voor de kleine herbivoren in de tuin, zoals vogels, reptielen, aapachtigen en knaagdieren.” De grote grazers komen aan het eind van het seizoen helemaal aan hun trekken. „Olifanten en giraffen en andere grote bladeters krijgen dan alle eetbare planten die uit de grond moeten. Zij eten zo veel op een dag dat de hele tuin anders te snel in hun magen zou verdwijnen.”