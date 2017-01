Barbecueën in Vondelpark vanaf maart verboden

Wie wil barbecueën in het Vondelpark moet snel zijn en een dikke jas aantrekken: per 1 maart 2017 is het namelijk niet meer toegestaan om dat in het bekendste park van Amsterdam te doen.

Wie vorige zomers het Vondelpark inliep, werd begroet met dikke wolken rook van de honderden bezoekers met hun barbecue. Dat is deze zomer wel anders: de bestuurscommissie Zuid stemde woensdagavond in met het verbod op barbecueën in het park.

Overlast en rommel

Er woedt al tijden een discussie in Amsterdam: zo zou de rommel en overlast voor veel te hoge kosten zorgen. De VVD in Zuid meent zelfs dat het barbecuen zo'n 200.000 euro per jaar kost, en dan zijn de kosten van handhaving en politie-inzet nog niet meegerekend.

Het Vondelpark kreeg eerder al te maken met een zogenaamde 'barbecue-wet': vanaf 2011 kon je niet meer overal in het park, maar slechts op aangewezen barbecuevelden je gang gaan. Die veldjes werden steeds schaarser vanwege klachten van omwonenden. Vanaf dit jaar mag je dus nergens in het park meer barbecuen.

Waar mag het wel?

Waar je in Amsterdam nog wel lekker een hamburgertje kunt bakken in de natuur? Metro zet de fijnste parken waar je overal mag barbecuen voor je op een rijtje.

Amsterdamse Bos



Baanakkerspark



Sloterpark



Rembrandtpark



Oosterpark