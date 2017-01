‘Am-beer-alert’ voor vergeten beer in tram

De Amsterdamse trambestuurder Henkie Blond is wanhopig op zoek naar het eigenaartje van de beer die hij woensdagmiddag in zijn tram aantrof. „Ik kan me voorstellen dat het voor de eigenaar een echte ont-beer-ing is”, zegt hij in een filmpje op YouTube.

Lees ook: Vergeten knuffels maken dagelijks eenzame treinreis

Hij zag de beer toen hij rond 15.15 uur de halte op Amsterdam Centraal verliet. Wie o wie herkent zijn of haar knuffel?