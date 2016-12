5 x oud en nieuw in Amsterdam

Nu de kerstdagen voorbij zijn wordt het tijd om plannen voor de afsluiter van het jaar te maken. Maar wat is er allemaal voor leuks te doen in onze hoofdstad? Metro zocht het voor je uit.

Lees ook: 5x Oud en nieuw vieren in Rotterdam

Vuurwerk

Voor een goede dosis vuurwerk kun je dit jaar natuurlijk wederom terecht bij Het Scheepsvaartmuseum (en het VOC-schip Amsterdam), waar de professionele vuurwerkshow wordt gehouden. Tipje van ons: aan de Amstel kun je al het verschillende vuurwerk in de stad prachtig aanschouwen, zonder dat het mega druk is, omdat het niet gaat om een officiële plek voor vuurwerk. Ook in Amsterdam Zuid-Oost wordt traditioneel veel vuurwerk door particulieren afgestoken.

The Grand Ball

Voor een poepiechique oud & nieuwfeestje moet je de 31e naar Sofitel Legend The Grand voor The Grand Ball. Kaarten zijn wat aan de prijs, 120 euro per persoon, maar dat is inclusief drankjes en kleine hapjes plus een champagnetoast om middernacht. Je viert de eerste uren van het nieuwe jaar dan wel volledig in stijl, want de dresscode is black tie en iedereen is verplicht een masker te dragen. Spannend!

Awakenings

Ouderwets raven als een bezetene? Dan is de nieuwjaarsspecial van Awakenings wellicht iets voor jou. Kaarten zijn al geruime tijd uitverkocht, maar op Ticketswap of andere ticketssites valt nog wel een slag te slaan. Eenmaal een kaartje op zak, staat het feest in de Gashouder zoals altijd garant voor de crème de la crème uit de technoscene (we noemen een Pan-Pot en Adam Beyer) waarmee jij beukend het nieuwe jaar in gaat.

Amsterdam NYE Cruise

Varend het nieuwe jaar in gaan? Kan ook gewoon in Amsterdam! Vanaf De Ruijterkade 7 vertrekt daar de 31e de Amsterdam NYE Cruise, waar je met prettige house op een fantastisch aangekleed schip het nieuwe jaar in gaat. Drie dj’s op de line-up, een saxofonist en de dresscode ‘Express Yourself’: dit moet wel een heel fijn feestje worden.

Oliebollen of een chique hap

Natuurlijk kun jij je voor het feesten volstoppen met oliebollen bij je ouders, maar op oudejaarsdag hebben een heleboel restaurants in Amsterdam een speciaal menu voor hun gasten gemaakt, zodat je ook die dag met een goedgevulde maag het nieuwe jaar in kunt duiken. Onze favoriet? De allerlaatste avond van BAUT & Dreesmann op het Rokin. Daarna sluit de boel en wordt er op 13 januari een gloednieuwe BAUT geopend: BAUT Paradijs.