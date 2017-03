Schietbond: Tennisser heeft racket ook thuis liggen

Tristan van der Vlis kampte met zware psychische problemen. Toch had de 24-jarige man een wapenvergunning, waardoor het kon gebeuren dat hij op 9 april 2011 een bloedbad aanrichtte door in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn zes mensen dood te schieten.

Wapenvergunning

Maandag startte de zaak tegen zijn ouders. Volgens de eisers hadden de ouders van Van der V. eerder aan de bel moeten trekken toen ze merkten dat het niet goed ging met hun zoon. Ook hadden de ouders moeten ingrijpen toen bleek dat hun zoon - ondanks dat hij kampte met zware psychische problemen - een wapenvergunning had gekregen. Is het nu, bijna zes jaar later, moeilijker geworden om aan een wapenvergunning te komen?

„Ja, er is ontzettend veel veranderd”, vindt Sander Duisterhof, directeur van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. „Zo mag je niet meer meteen een zwaar wapen aanschaffen als je net je vergunning hebt. Dat gaat nu gefaseerd.”

Wapens thuis

De schietvereniging SV ’T Groene Hart, waar Van der V. lid van was, had hem nauwelijks gescreend bij de toekenning van een wapenvergunning. „De procedures zijn sindsdien aangescherpt”, gaat Duisterhof verder. „Je moet nu kunnen aantonen dat je psychisch in orde bent. Vroeger werd er alleen gekeken of je strafbare feiten achter je naam had staan.”

Dat wapenbezitters hun geweren thuis mogen bewaren riep ook vraagtekens op na het drama. „Onterecht”, zegt Duisterhof. „Wat is een groter risico? Dat er duizenden wapens op een schietvereniging, dus op één plek liggen, of verspreid bij de mensen thuis? Gelukkig was de politiek het eens met ons standpunt. Daarnaast moet je niet vergeten dat onze leden een sport beoefenen. Als alle wapens bij schietverenigingen zouden liggen krijg je ‘ongewenste bewegingen’. Stel: je woont in Amsterdam, je schietvereniging zit in Amersfoort en je moet in Rotterdam een wedstrijd schieten. Dan moet je eerst van Amsterdam naar Amersfoort om je wapen op te halen, voordat je in Rotterdam aan de wedstrijd kan beginnen. Dat is niet te doen. Daarnaast wil iedere sporter zijn materiaal tot zijn beschikking hebben. Een tennisser heeft zijn racket toch ook gewoon thuis liggen?”

Schietvereniging

Overigens kwam de schietvereniging uit Nieuwkoop in 2014 negatief in het nieuws doordat het tv-programma Undercover in Nederland naar aanleiding van het drama in Alphen aan de Rijn drie schietclubs aanpakte die de veiligheidsregels aan de laars lapten. De KNSA dreigde SV ’t Groene Hart te sluiten, maar gaf enkele maanden later toch het verplichte certificaat aan de club. „Dit had niet zozeer te maken met de zaak Van der Vlis”, aldus Duisterhof. „Met opnames van de verborgen camera toonde het programma aan dat gasten bij SV ’t Groene Hart zich niet hoefden te legitimeren en zonder begeleiding bij vuurwapens en munitie konden komen. Dit mag niet gebeuren en zal ook niet meer gebeuren. Er zijn toen voldoende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Nu is het niet meer mogelijk om zonder ID of zonder begeleiding op de baan te komen.”