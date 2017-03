Citytriptip: Edinburgh

Mooie mannen in kilts, whisky drinken in donkere pubs en haggis verorberen in het plaatselijke restaurant: voor de ultieme citytrip begeef je jezelf naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. Metro Lifestyle ging je voor en vertelt je wat je niet mag missen.

Op krap anderhalf uur vliegen vanaf Amsterdam zit je al in Edinburgh, met het tijdsverschil (het is in Schotland een uur vroeger) meegerekend eigenlijk al in een half uur. Voor de prijs hoef je het ook niet te laten: voor zo’n 40 euro kun je, als je geluk hebt, naar de Schotse hoofdstad vliegen. Van Schots volksdansen tot een flinke hike, deze vier dingen moét je gedaan hebben in Edinburgh.

Arthur’s Seat

In het oosten van de binnenstad rijst de berg Arthur’s Seat op, in het midden van Hollyrood park. Een sportieve klim, maar voor de meeste mensen is het geen al te grote uitdaging om de top van de heuvel te bereiken. Vanaf de top heb je een prachtig uitzicht over de stad.

Greyfriars Bobby

De Schotten zitten vol met mooie verhalen en legendes, en die weten ze verdomd goed over te brengen. Het hartverscheurende verhaal van het hondje Greyfriars Bobby is zo’n bekend verhaal. De Edinburghse skyterriër bleef veertien jaar lang treuren bij het graf van zijn in 1858 overleden baasje John Gray.

Gray overleed aan de gevolgen van tuberculose en werd begraven op het Old Greyfriars Churchyard, midden in de stad. Na veertien jaar van rouw stierf Bobby op 14 januari 1872. Zoals het een echte legende betaamt, werd Bobby pas écht beroemd na zijn dood. De stedelingen droegen het beestje na verloop van tijd een warm hart toe en begroeven hem zo dicht mogelijk bij zijn baasje, net binnen de poort van de begraafplaats. Tegenwoordig heeft Bobby een prominente plek op het oude kerkhof, en leggen mensen nog altijd bloemen en takken bij zijn graf.

Cèilidh

Je mag Schotland niet verlaten zonder je te hebben gewaagd aan de traditionele volksdans: de cèilidh (spreek uit: kee-lied). En dat ziet er ongeveer zo uit:

Het geeft niet als je de passen niet kent, die worden door de band op het podium uitgelegd. Tip: drink je van tevoren wat moed in met een goede whisky, maar niet té veel. De dans vraagt nogal wat van je uithoudingsvermogen en reken op spierpijn de volgende dag.

Vergeet ook niet een extra paar (platte) schoenen mee te nemen, mocht je op hoge hakken naar het evenement gaan. Je kunt er donder op zeggen dat je de avond niet doorkomt op stiletto’s. Dat ziet er dan ongeveer zó uit:

Ghost tour

In Edinburgh worden veel zogenaamde Ghost tours aangeboden. Daarmee sla je direct twee vliegen in één klap: je krijgt een rondleiding door de stad én je krijgt wat mee van de geschiedenis en legendes. Zo ook het griezelige verhaal van Burke en Hare, twee beruchte seriemoordenaars uit de negentiende eeuw.

De twee voerden toeristen dronken in de pub, om hen later bij het afzakkertje thuis te vermoorden. De lichamen werden vervolgens verkocht voor anatomielessen aan de geneeskundefaculteit, een lucratieve business in die tijd. Ze hebben zeker zestien moorden opgebiecht, maar naar verluidt hebben ze maar liefst 36 mensen omgelegd. Verder kun je tijdens de Ghost tour ook een kijkje nemen in de ondergrondse gewelven, waar het volgens de tourleiders spookt. Kennelijk zijn er door de jaren heen dingen gebeurd die niet zijn te verklaren…