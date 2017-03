8 hotspots voor ’geeks’

Van Game of Thrones filmlocaties tot excentrieke stripwinkels, en van de Yoda fontein in San Francisco tot het huis van Stephen King. Voor de echte ’filmnerd’ is er wereldwijd van alles te bezoeken. Traveling for Geeks zet enkele bijzondere locaties voor Metro op een rij.

Game of Thrones in Girona

Er zijn wereldwijd ontzettend veel indrukwekkende Game of Thrones locaties en diverse plaatsen hebben er inmiddels een fikse toeristenindustrie omheen gebouwd. Een plek die nog niet overspoeld wordt door GoT-toeristen is en minstens zo mooi en iconisch is, is Girona in Spanje. Hier herken je alle straatjes waar Arya doorheen liep in seizoen 6 en zie je de trappen die Jaime Lannister besteeg met zijn paard toen hij terugkwam om de High Sparrow te bevechten.

Hobbiton in Waikato

Het hobbitdorp Hobbiton uit Lord of the Rings is blijven staan in Waikato in Nieuw-Zeeland en is te bezoeken. Het is bijna een mini-pretpark. Commercieel en vol extra mogelijkheden zoals het houden van een bedrijfsfeestje of een huwelijk, dus niet echt een ’hidden gem’, maar als je dan toch helemaal naar Nieuw-Zeeland reist voor de andere filmlocaties uit deze films, dan mag je dit natuurlijk niet overslaan.

Comicwinkel Blunder in Utrecht

Om je echte ’geekhart’ op te kunnen halen, hoef je niet de hele wereld over te reizen. Utrecht is absoluut de beste plek voor geeks in Nederland. Vooral door de enorme hoeveelheid geekwinkels met LARP-spullen, bordspellen, comics en nog veel meer. De favoriet van Traveling for Geeks is Blunder. Een comicwinkel met heel betrokken personeel dat je kan adviseren en van alles voor je kan bestellen.

Lucasfilm in San Francisco

De studios en kantoren van George Lucas, verantwoordelijk voor Star Wars, Indiana Jones en nog veel meer, beslaan een fikse oppervlakte net buiten San Francisco in de Verenigde Staten. Het is even een stukje wandelen, maar op het terrein staat een prachtige Yoda-fontein die zeker de moeite waard is. Probeer ook zeker even de lobby van het hoofdgebouw binnen te komen, want als je een vriendelijke receptionist treft, mag je vaak nog wat foto's nemen van de andere Star Wars parafenalia die binnen staan opgesteld.

Luke Skywalker in Chott el-Djerid

Je moet er even voor door de Tunesische woestijn reizen, maar dan heb je ook wat: het exterieur van de woning waar Luke Skywalker opgroeide in Chott el-Djerid. Er zijn nog meer Star Wars-locaties in de omgeving, maar dit is wel de mooiste en meest iconische. Zorg ervoor dat je er tegen zonsondergang bent voor de mooiste sfeerbeelden.

Doctor Who op Southerndown Beach

Wales in Groot-Brittannië is de thuisbasis van Doctor Who en deze prachtige kustlijn is meerdere keren gebruikt als locatie om te filmen. Het is het bekendst van de scène waarin de Doctor en Rose afscheid van elkaar moeten nemen. Een van de meest hartverscheurende scenes van de moderne Doctor Who. Dus speel je eigen liefdesscènes na op het strand of kijk of je mede-Whovians ziet.

Riverview Hospital in Coquitlam

Dit oude ziekenhuiscomplex West Lawn in het Canadese Coquitlam staat bovenaan de lijst van meest gebruikte filmlocaties. Het is een zeer opvallende locatie in onder meer The X-Files, BattleStar Galactica, Arrow, Fringe en Supernatural. Grote kans dus dat er een filmploeg aanwezig is als je er langsrijdt.

Stephen King’s huis in Bangor

Horrorschrijver Stephen King woont in een prachtig huis in Bangor in Maine in de Verenigde Staten. Het huis valt op door het smeedijzeren hek vol afbeeldingen van vleermuizen en spinnen. De villa is een soort mekka voor King-fans. En ook als je niet van de schrijfsels van deze schrijver houdt, is het prachtig om te zien.