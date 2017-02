Ontwerper Riccardo Tisci weg bij modemerk Givenchy

Hij blies het modemerk nieuw leven in en kleedde talloze sterren. Maar na twaalf jaar verlaat creatief directeur Tisci het Franse modehuis Givenchy.

Dat bevestigde het modemerk donderdagavond. Het vertrek van Tisci heeft gevolgen voor de aanstaande Fashionweek in Parijs op 5 maart: Givenchy zal daar nu geen show meer geven.

Eigen stempel

De inmiddels 42-jarige Tisci begon in 2005 bij Givenchy. Meteen na zijn aanstelling drukte hij zijn stempel op het merk, door collecties te ontwerpen met een donkere maar romantische tint. Ook was hij niet vies van een flinke print her en der: bij de mannencollectie van 2008 waren er een hoop sterren en zelfs rottweilers te zien op de kleding.

De ontwerpen van Tisci voor Givenchy waren erg geliefd bij celebrity’s zoals Meryl Streep, Beyoncé, Julia Roberts en Madonna. Laatstgenoemde droeg een wel heel gewaagde jurk van zijn hand tijdens het MET gala in New York vorig jaar:

Ook Kim Kardashian is fan van de ontwerpen van Riccardo en liet hem haar trouwjurk ontwerpen toen zij in 2015 ging trouwen met Kanye West:

Goede zaken

Volgens gegevens van Womans Wear Daily werd Givenchy niet alleen een stuk beroemder onder Tisci’s leiding, maar ook een stuk rijker. Zo zou het modehuis in de afgelopen twaalf jaar zes keer zo groot zijn geworden, met een omzet van maar liefst 500 miljoen euro.

Ook kreeg Givenchy, dat inmiddels 72 eigen winkelt telt, meer werknemers vanaf 2005: het merk ging van 290 naar 930 man.

Modetransfers

Niet alleen in voetballand vinden er regelmatig transfers plaats, ook in modeland is het aan de orde van de dag. Zo wisselden vorig jaar onder meer Christian Dior, Yves Saint Laurent en Dior van creatief directeur. Wie Riccordo Tisci zal opvolgen bij Givenchy, is nog niet bekend.

De geruchten gaan dat de Italiaanse ontwerper nu aan de slag gaat bij Versace. Tisci is al jaren goed bevriend met Donatella Versace, die aan het roer staat van het mode-imperium van Versace. Donatella verscheen zelfs al eens als boegbeeld van de herst-wintercollectie van Givenchy. In 2015 werden daar prachtige zwart-witfoto’s voor geschoten, waaronder deze van Donatella en Riccardo:

Of de beroemde fashionontwerper echt aan de slag zal gaan bij Versace, moet dus nog blijken. Het kledingmerk heeft hier nog geen duidelijkheid over gegeven. In elk geval hopen we dat we nog lang kunnen genieten van de bijzondere creaties van de man.