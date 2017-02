Anna Nooshin: pittige dame met swimwear

Anna Nooshin presenteerde woensdagmiddag haar Hunkemöller swimwear-collectie. „Geen idee waar mijn enorme drive vandaan komt.”

Allesdoener Anna Nooshin en Hunkemöller kwamen in augustus vorig jaar voor het eerst samen op de markt met een ‘verleidelijke lingeriecollectie’. Nu is de volgende collectie daar: swimwear. Metro sprak haar over alweer een nieuwe stap, over haar enorme drive en haar opvallende deelname aan Expeditie Robinson.

Lingerie uitverkocht

Na de lingerie nu een swimwear-collectie. De samenwerking met Hunkemöller is een goeie?

We hadden gehoopt dat het goed zou gaan, maar het werd meer dan dat: de hele lingerielijn was binnen een paar dagen uitverkocht. Swimwear heb ik nog nooit gedaan, dus dat blijft voor mij spannend. Wel hebben we vastgehouden aan de lijn die we met de lingerie hadden.

Wat is je inbreng geweest?

Ik bepaalde het concept, het thema en zei wat ik precies wilde. Functionaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Ik vind het belangrijk dat vrouwen zich niet veel zorgen hoeven te maken. In de feedback hoor ik dat de collectie ook geschikt iets voor vrouwen met bijvoorbeeld grote borsten en een kleinere tailleomvang. Bovendien wilde ik hoge kwaliteit. Daarom hebben we high-end stoffen. Ik ben dus intensief betrokken.

Prettige familie

Je had toch al niet veel te doen?

Haha, ik zit met een vrij volle agenda de laatste tijd ja. Maar dit vind ik een superleuk project omdat het weer iets heel anders is. Ik vind Hunkemöller een prettige familie om bij te horen en ik leer er veel.

Wat droeg je vóór je eigen collectie altijd?

Ik ben meer fan van badpakken, dan van bikini’s. Dat zie je in de collectie terug. Ik houd ook van hoge broekjes en dingen die rondingen accentueren. Die mag je als vrouw best laten zien.

Geen knellende bandjes

Hunkemöller stelt dat je collectie is geïnspireerd op je reislust en buitenlandse avonturen. Wat bedoelt men precies?

Ik reis ontzettend veel en dan is vooral functionaliteit heel belangrijk. De kledingstukken zijn zo gemaakt dat je ze op verschillende manieren kunt dragen. Mijn badpakken draag ik zelf ook als tops, gecombineerd met een jeans of een kort rokje. Daardoor hoef je niet per se heel veel bikini’s mee te nemen. Het ziet er allemaal mooi uit, maar het is ook gericht op praktisch kunnen reizen. Het knelt niet en je bandjes zullen niet afzakken.

Over kleuren gesproken: vurig bordeaux gaat hem worden?

Ja, dat is een universele kleur die bij verschillende huidskleuren past. Maar we hebben ook veel met zwart en verschillende texturen gewerkt.

Richt je je op een bepaalde groep vrouwen?

Juist niet, niemand mag zich buitengesloten voelen. Je hoort vrouwen al te vaak zeggen dat ‘iets haar waarschijnlijk niet zal staan’. Omdat ze te kleine of te grote borsten hebben, of te kleine of te dikke billen. Alle vrouwen kunnen bij mijn lijn denken: dat zou ik ook aan kunnen trekken.

Minder geforceerd

Met 339.000 volgers op Instagram en 122.500 abonnees op je je YouTube-kanaal kun je je swimwear als social media-ster mooi verspreiden.

Dat doe ik al volop hoor. Dat gaat heel natuurlijk en wordt me niet opgedrongen. Ik heb de collectie op mijn hele afgelopen reis al aangehad. Omdat het echt van mij is voelt het fijn om te laten zien en veel minder geforceerd.

Je reisde vorige week onder meer naar Amerika. Ging dat goed als Iraans-Nederlandse?

Het was met mijn Nederlandse paspoort prima te doen. Voor heel veel andere mensen gold dat helaas niet.

Waar komt je enorme drive vandaan?

Het wordt me vaker gevraagd, maar ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat ik liefde heb voor werk en dat ik geloof dat alles mogelijk is als je hard werkt. Ik ga goed op veel werken en neem weinig vrij. Maar waar het vandaan komt? Ik kan het je niet vertellen.

Expeditie Robinson

Tijdens de laatste Expeditie Robinson op RTL 5 bleek je ook een sterke dame.

Ik ben wel een pittig iemand ja, haha. Maar ook wel lief hoor, dat gaat prima samen.

Heeft je deelname veel nieuwe volgers opgeleverd?

Het is moeilijk te zien wie door wat op je social media komt, maar dat Expeditie Robinson door heel veel mensen wordt gezien is wel zeker. Voor de grote massa was mijn deelname wel een soort van nieuwe introductie.

Hoe was het om weken op een eiland te zitten zonder fashion?

Héérlijk, heel lekker. Mensen denken vast dat ik heel ijdel ben en dag en nacht met mode bezig. Ik ben heus ijdel, maar ben er juist weinig mee bezig. Even niet te hoeven denken hoe je voor de dag komt, dat voelde heel fijn.

Komt er na de swimwear een nieuwe Hunkemöller-lingerielijn?

Dat weet ik nog niet, maar ik hoop het heel erg.

Niet meer definiëren

Je bent niet in één beroep samen te vatten (blogger, vlogger, online onderneemster, tv-presentatrice, ontwerpster, schrijfster, red.). Hoe noem je het zelf?

Ik definieer het gewoon niet meer. Ik doe allemaal dingen die ik leuk vind en waar ik gelukkig van word. Hoe je dat zou moeten noemen, dat maakt me niet zoveel uit.

De Anna Nooshin Swimcollectie is vanaf vrijdag 10 februari online te koop en vanaf woensdag 15 februari ligt het in de winkel.

Paspoort

Anna Nooshin is 30 jaar en woont in Amsterdam.

• Anna is geboren in Iran. Met ouders en zusje kwam op 7-jarige leeftijd naar Nederland.

• Ze studeerde Communicatiewetenschap. Anna werd bekend als veel gelezen modeblogger.

• In 2015 bracht zij haar boek On Top uit. In verband met het boek was Anna gasthoofdredactrice van Metro Mode.

• Sinds dat jaar is ze ook mode- en lifestyledeskundige van RTL Boulevard. Afgelopen najaar kwam zij tot de halve finale van ‘overlevingsprogramma’ Expeditie Robinson, gewonnen door boerin Bertie.