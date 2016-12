Zalando komt met kleermaker aan huis

De Duitse online retailer Zalando gaat nóg een stapje verder in de online shopwereld. Nadat de webshop eerder deze maand stylisten op maat lanceerde (Zalon by Zalando) komt Zalando nu met een kleermaker aan huis.

Luxe service

De webshop gaat binnenkort een proefproject lanceren waarbij online winkeliers een kleermaker kunnen laten langskomen, indien er iets kapot is of vermaakt moet worden. Deze kleermaker aan huis service is het resultaat van de jaarlijks georganiseerde 'hackweek' van Zalando. Hierbij krijgen jonge creatievelingen en ondernemers een podium om hun ideeën te pitchen aan de kledinggigant. De winnaar van dit jaar is 'Order a Tailor', schrijft Nieuwsblad.

Concreet

In Berlijn zal de komende periode het project worden getest. Zo kunnen klanten die bijvoorbeeld een maatpak bestellen er een bezoekje van een heuse kleermaker bij bestellen, zodat het pak van enkel tot schouder perfect is afgestemd op het lichaam van de online klant.

Wanneer de extra service ook voet zet aan Nederlandse bodem is nog onbekend.